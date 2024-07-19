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«Фантастическое фаер-шоу»: украинский дрон взорвал «танк-сарай» ВС РФ

  • 19.07.2024, 17:16
«Фантастическое фаер-шоу»: украинский дрон взорвал «танк-сарай» ВС РФ

Момент попал на видео.

Военнослужащие подразделения BULAVA 3-го механизированного батальона отдельной президентской бригады Вооруженных сил Украины уничтожили танк Вооруженных сил Российской Федерации с помощью беспилотного аппарата, созданного командой украинских волонтеров «Дикие Шершни». Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале «Диких Шершней», пишет focus.ua.

На видео можно увидеть, как беспилотник сбрасывает на российский танк взрывчатку. Далее следуют кадры мощной детонации. Авторы поста подчеркнули, что украинский БПЛА поразил танк-сарай — так называют танки, обшитые металлическими листами для защиты от дронов.

«Подразделение BULAVA дроном «Дикие Шершни» в режиме бобмер устроила фантастическое фаер-шоу», — говорится в публикации.

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