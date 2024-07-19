В Минске решили поднять стоимость автомобильных стоянок 2 19.07.2024, 17:27

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Сколько придется платить с 1 августа?

Государственное объединение «Гаражи, автостоянки и парковки» предупредило своих клиентов о запланированном повышении тарифов на услуги по хранению транспортных средств на автостоянках. Цену решили поднять примерно на 6%. «Телеграф» узнал, какие тарифы будут действовать в Минске с 1 августа.

Согласно информации, размещённой на официальном сайте предприятия, минимальный месячный тариф за хранение легкового авто (до 3,5 тонн включительно) или легковой вагончик вырастет на 3 рубля — с 46 до 49 рублей, то есть подорожание составит примерно 6%.

При этом отметим, что на разных стоянках города, судя по прейскуранту, опубликованному на сайте, цены незначительно отличаются. Например, сейчас на многоуровневых парковках стоимость хранения авто на нижних уровнях обходится чуть дороже, чем на верхних — 57 рублей и 46 рублей, соответственно.

Кроме того, более высокие тарифы установлены для большегрузов и автобусов. Сейчас, в частности, для них установлен тариф в среднем в 70 рублей в месяц.

Как сильно изменятся эти тарифы, станет понятно после того, как предприятие опубликует новый прейскурант. Пока на сайте выложен старый, который остаётся неизменным уже больше года — в последний раз цены на стоянки в Минске меняли 1 апреля 2023 года.

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