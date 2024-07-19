Может ли сосед по даче запретить жарить шашлык из-за аллергии на дым? 2 19.07.2024, 17:45

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Юрист рассказал о нюансах.

Белорус жарил на даче шашлык в мангале. Прибежал сосед и потребовал прекратить, так как ветер дует в их сторону, а у внуков аллергия на дым. Правомерны ли требования соседа? Такой вопрос задал изданию «Аргументы и Факты» читатель из Минска.

Нет, неправомерны, если вы жарите шашлык, соблюдая требования пожарной безопасности, пояснил адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов Владимир Горбачев.

Жарить шашлык с использованием мангала на дачном участке не запрещено законом. Однако вы должны соблюдать требования пожарной безопасности. Разводить костер и устанавливать мангалы, грили, барбекю и иные приспособления можно на территории дачных и садовых участков, на придомовой территории и в других местах, которые не относятся к землям общего пользования.

Причем на землях общего пользования развести костер можно только в специально оборудованных для этого местах (ч. 4 ст. 20 Закона о растительном мире, п. 10 Правил пожарной безопасности N 13).

Еще одно противопожарное требование о разведении открытого огня на дачном участке – это безветренная погода. Если сосед указал вам на данное обстоятельство, то он вправе потребовать от вас прекратить использование открытого огня в мангале.

Соседа стоит послушать, если только будет ветренная погода и дым с искрами несет в его сторону, так как есть опасность возгорания построек, травы на его участке.

Если с пожарной безопасностью у вас всё в порядке, то далее уже ваша воля прислушаться к требованиям соседа или продолжать доставлять ему неудобства. Здесь уже речь идет о добрососедских отношениях с соседями по даче.

Что же касается аллергии на дым у внуков, при желании во избежание конфликта можно оборудовать вытяжку над мангалом.

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