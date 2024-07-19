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«На всю границу — 24 часа 40 минут»

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  • 19.07.2024, 18:07
  • 1,434
«На всю границу — 24 часа 40 минут»

Что происходит на белорусско-польской границе после ужесточения правил въезда в Литву.

Очередь легковых автомобилей на выезд из Беларуси в сторону Польши за сутки выросла в 3,5 раза. Резкий рост начался с 18 июля, когда вступили в силу новые правила пересечения границы с Литвой. Ночью и утром 19 июля выезда из Беларуси в пункте пропуска «Брест» ожидало уже 300 автомобилей. Днём, по данным Госпогранкомитета, очередь уменьшилась до 250 машин.

С 18 июля Литва впускает автомобили на белорусских номерах только в том случае, если за рулём собственник автомобиля и у него есть действующая виза или ВНЖ. Последнее вызывает много вопросов. В приграничных чатах пользователи делятся противоречивой информацией о том, пропускают ли только с визой или ВНЖ Литвы или с документами любой страны Шенгенского соглашения.

Очевидцы пишут, что на погранпереходе «Шальчининкай» (с белорусской стороны «Бенякони») литовские пограничники не впускали в Литву туристов с визой или ВНЖ Польши, отмечает Most.

— С польской [визой типа] D сегодня говорили: «В Польшу езжайте», — написала одна из пользовательниц в чате ГраницаBY.

— Я собственник авто, польский ВНЖ. Меня развернули на РБ, — сообщил ещё один турист.

В то же время очевидцы в «Мядининкае» (с белорусской стороны «Каменный Лог») сообщают, что литовские пограничники впускают водителей с польскими визами и ВНЖ.

«Это трындец!»

Возможно, в такой ситуации некоторые водители, которые прежде ездили в Польшу через Литву, направились на единственный действующий переход на границе с Польшей. Также Литва перестала быть выгоднее для тех, кто выезжал в ЕС не на своей машине (Польша ввела соответствующее ограничение раньше Литвы).

В результате пересечение границы в пункте пропуска «Брест» стало занимать намного больше времени.

— На всю границу — 24 часа 40 минут! Это самое длительное прохождение границы для нас и это трындец! — пишет в приграничном чате пользовательница.

В последний раз очередь в 300 машин в «Бресте» скопилась 3 июля и была связана с выходным днём в Беларуси. В остальное время очередь на выезд редко превышала 200 легковых машин. Днём 16 и 17 июля она составляла в среднем 50-70 авто.

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