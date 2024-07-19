В Минске вчера затопило салон красоты 19.07.2024, 18:26

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Он почти полностью ушел под воду.

Салон «Леон», что на улице Куйбышева в Минске, оказался в эпицентре ливня, который вчера накрыл столицу, отмечает «Наша нива».

Салон находится на цокольном этаже, а потому вода с улицы хлынула туда.

Девушка, которая выложила видео, написала, что в салоне было много оборудования и 90% вещей придется выбросить. Она добавляет, что страховки на вещи на случай природного происшествия не было. Люди из салона выйти успели, и никто не пострадал.

В комментариях люди сочувствуют. А некоторые пытаются шутить: «Был» Леон», стал «Ариэль».

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