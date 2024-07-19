Зеленский нашел способ ускорить получение Украиной F-16 19.07.2024, 18:34

Глава Украины раскрыл подробности важной встречи в Великобритании.

В четверг, 18 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском и получил «положительное решение польского правительства» о скорейшем получении Украиной истребителей F-16.

Об этом сообщил сам глава украинского государства в Х.

Как отметил президент Украины, встреча состоялась в Великобритании на саммите Европейского политического сообщества. В ходе встречи были обсуждены некоторые вопросы усиления обороноспособности Украины.

«У нас есть положительное решение польского правительства в вопросе, который позволит Украине как можно быстрее получить истребители F-16», - отметил Зеленский.

Также он поблагодарил Дональда Туска за эффективное выполнение предыдущих договоренностей.

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