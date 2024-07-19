закрыть
19 июля 2024, пятница, 18:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский нашел способ ускорить получение Украиной F-16

  • 19.07.2024, 18:34
Зеленский нашел способ ускорить получение Украиной F-16

Глава Украины раскрыл подробности важной встречи в Великобритании.

В четверг, 18 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском и получил «положительное решение польского правительства» о скорейшем получении Украиной истребителей F-16.

Об этом сообщил сам глава украинского государства в Х.

Как отметил президент Украины, встреча состоялась в Великобритании на саммите Европейского политического сообщества. В ходе встречи были обсуждены некоторые вопросы усиления обороноспособности Украины.

«У нас есть положительное решение польского правительства в вопросе, который позволит Украине как можно быстрее получить истребители F-16», - отметил Зеленский.

Также он поблагодарил Дональда Туска за эффективное выполнение предыдущих договоренностей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников