Андрею Кудику из Вилейки присудили еще четыре года колонии 19.07.2024, 18:40

Андрей Кудик

За «дискредитацию».

В суде Молодечненского района 18 июля за «дискредитацию Республики Беларусь» (ст. 369-1 УК) в видео в TikTok осудили Андрея Кудика из Вилейки. В результате мужчине назначили четыре года колонии в условиях строгого режима и 400 базовых величин штрафа, пишет «Вясна».

Андрей Кудик ранее уже отбывал срок за участие в акциях протеста, его осудили в начале 2022 года. В феврале 2022-го года Андрею назначили два года колонии по «народной» ст. 342 УК.

На суде активист не признал вины и отказался от дачи показаний. 18 июля 2023 года политзаключенный вышел на свободу, полностью отбыв срок в колонии № 15, но через полгода снова был задержан.

В прошлом октябре ему назначили 15 суток ареста за поздравление Украины с Днем Независимости в TikTok. 15 февраля этого года активиста снова арестовали на 15 суток. Но на свободу по прошествии срока он не вышел — его задержали в рамках уголовного дела.

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