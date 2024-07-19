Топ-6 фильмов для семейного просмотра на выходных 19.07.2024, 18:58

Эти картины подарят много невероятных эмоций.

«АиФ» сделали подборку фильмов о приключениях, дружбе и верности, которые подарят зрителям много ярких эмоций и незабываемых моментов.

«Белль и Себастьян»

Невероятные приключения маленького мальчика Себастьяна и пиренейской горной собаки Белль. Они стали неразлучными друзьями, но мальчику приходится скрывать животное от жителей города.

«Миа и белый лев»

Миа вместе с семьей переезжает в Южную Африку и находит своего самого преданного товарища — льва Чарли. Трогательная история дружбы девочки и дикого животного.

«Изумительный Морис»

Рыжий кот Морис объединяется с крысиным семейством, чтобы проворачивать свои хитрые аферы. Семейный мультфильм, полный обаятельных героев.

«Питомец Юрского периода»

Крис получает в подарок необычное яйцо, из которого вылупляется настоящий динозавр. Их ждет множество опасных приключений, ведь за ними охотится группа преступников.

«Мара и Бог огня»

Юная девушка узнает, что именно ей предстоит предотвратить страшную катастрофу, так как скандинавский бог Локи может вырваться на свободу. Красочное фэнтези по трилогии Томми Краппвайса.

«Везунчик»

После смерти отца Ридли вместе с мамой переезжает в Австралию к угрюмому деду. Но, оказавшись там, сразу убегает из дома и находит лучшего друга.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com