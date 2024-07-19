Впервые в истории Канады Вооруженные силы страны возглавила женщина 1 19.07.2024, 19:13

1,314

Дженни Кариньян

Дженни Кариньян служила в Сирии, Ираке, Афганистане, Боснии и Герцеговине.

Вооруженные силы Канады впервые возглавила женщина. Как сообщает Reuters, новым начальником Штаба обороны страны стала генерал-лейтенант Дженни Кариньян. Ее предшественник – Уэйн Эйри – передал ей полномочия во время официальной церемонии.

Сообщается, что до этого назначения Кариньян возглавляла департамент профессионального поведения и культуры Министерства обороны Канады. А в течение 35-летней военной карьеры занимала другие руководящие должности в Вооруженных силах, а также служила в Сирии, Ираке, Афганистане, Боснии и Герцеговине.

- Я намерена выполнять свои обязанности мужественно и непоколебимо. Но также гибко и с желанием продолжать слушать и учиться у тех, кто посвятил себя защите канадцев. И у тех, кто не входит в нашу организацию, но разделяет нашу приверженность сильной и безопасной Канаде, — заявила Кариньян на церемонии.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал этот день историческим и похвалил Кариньян как человека, отвечающего такой должности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com