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Впервые в истории Канады Вооруженные силы страны возглавила женщина

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  • 19.07.2024, 19:13
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Впервые в истории Канады Вооруженные силы страны возглавила женщина
Дженни Кариньян

Дженни Кариньян служила в Сирии, Ираке, Афганистане, Боснии и Герцеговине.

Вооруженные силы Канады впервые возглавила женщина. Как сообщает Reuters, новым начальником Штаба обороны страны стала генерал-лейтенант Дженни Кариньян. Ее предшественник – Уэйн Эйри – передал ей полномочия во время официальной церемонии.

Сообщается, что до этого назначения Кариньян возглавляла департамент профессионального поведения и культуры Министерства обороны Канады. А в течение 35-летней военной карьеры занимала другие руководящие должности в Вооруженных силах, а также служила в Сирии, Ираке, Афганистане, Боснии и Герцеговине.

- Я намерена выполнять свои обязанности мужественно и непоколебимо. Но также гибко и с желанием продолжать слушать и учиться у тех, кто посвятил себя защите канадцев. И у тех, кто не входит в нашу организацию, но разделяет нашу приверженность сильной и безопасной Канаде, — заявила Кариньян на церемонии.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал этот день историческим и похвалил Кариньян как человека, отвечающего такой должности.

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