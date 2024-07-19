Россияне обстреляли жилой район Николаева 3 19.07.2024, 19:26

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Есть погибшие и пострадавшие.

Сегодня, 19 июля, россияне обстреляли жилой район Николаева. Известно о погибших и пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Николаева Александра Сенкевича.

«Разбираемся. Скорые выехали», - написал глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

По словам Сенкевича, по состоянию на 18:11 известно о трех погибших, среди которых ребенок.

Вице-мэр Виталий Луков добавил, что около 10 человек находятся в больнице.

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