Минчанин эффектно пообедал в Лидском замке

Минчанин эффектно пообедал в Лидском замке4
- 19.07.2024, 19:40
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Цены очень удивляют.
Минчанин решил пообедать в Лидском замке. Видео он опубликовал в TikTok, отмечает blizko.by.
На территории замка есть корчма, где можно пообедать. «Подача рульки здесь очень эффектная и собирает взгляды всех гостей», – говорит он.
За рульку, борщ и гренки с фермерским сыром он заплатил 57 рублей. «Все было очень вкусно, но обедать в таком месте в два раза вкуснее», – резюмировал тиктокер.
Что думают пользователи?
«Я там была на «Купалье», очень понравилось. Была впервые в Лиде, мы все в восторге от города и его жителей», – пишет девушка.
«Отличная цена, даже удивление», – говорит комментатор. «Это бесплатно! За 57 рублей в Минске можно салат заказать и бутылку воды без газа», – считает другой пользователь.
Но были и те, кто не согласился: «А мне кажется, что очень дорого».