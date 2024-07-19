закрыть
19 июля 2024, пятница, 20:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минчанин эффектно пообедал в Лидском замке

4
  • 19.07.2024, 19:40
  • 2,474
Минчанин эффектно пообедал в Лидском замке

Цены очень удивляют.

Минчанин решил пообедать в Лидском замке. Видео он опубликовал в TikTok, отмечает blizko.by.

На территории замка есть корчма, где можно пообедать. «Подача рульки здесь очень эффектная и собирает взгляды всех гостей», – говорит он.

За рульку, борщ и гренки с фермерским сыром он заплатил 57 рублей. «Все было очень вкусно, но обедать в таком месте в два раза вкуснее», – резюмировал тиктокер.

Что думают пользователи?

«Я там была на «Купалье», очень понравилось. Была впервые в Лиде, мы все в восторге от города и его жителей», – пишет девушка.

«Отличная цена, даже удивление», – говорит комментатор. «Это бесплатно! За 57 рублей в Минске можно салат заказать и бутылку воды без газа», – считает другой пользователь.

Но были и те, кто не согласился: «А мне кажется, что очень дорого».

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников