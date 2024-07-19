Генерал НАТО: У Украины сейчас отличная стратегия ведения войны
- 19.07.2024, 19:58
Однако ход боевых событий становится все сложнее спрогнозировать.
Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи во время дискуссии в Аспен Институте отметил, что у Украины сейчас отличная стратегия ведения войны против РФ, однако ход боевых событий становится все сложнее спрогнозировать, информирует FREEДOM.
Он отметил, что ход войны будет зависеть от способности генерировать силу. В частности, от того, какая сторона сможет накапливать качественную силу быстрее и воспользоваться этим, пока есть окно возможностей.
При этом генерал отметил, что украинцы сейчас генерируют такую силу и умело выстраивают свою стратегию.
- В течение последних нескольких месяцев украинцы были сосредоточены на защите восточных территорий, не позволяя России свободно использовать Крым и юг Украины для нападения, сохраняя свой доступ к Черному морю и генерируя силу. Поэтому, я считаю, что у них замечательная стратегия, — заявил генерал Кристофер Каволи.