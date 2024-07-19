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В Волковыске задержали мать и тетю политзаключенного Францкевича

  • 19.07.2024, 20:14
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В Волковыске задержали мать и тетю политзаключенного Францкевича
Наталья Лобацевич (слева), мать политзаключенного Ильи Лобацевича, и ее родная сестра Татьяна Францкевич (справа), мать политзаключенного Александра Францкевича

Они привезли ему передачу.

19 июля в колонии № 11 в Волковыске задержали Татьяну Францкевич, мать политзаключенного Александра Францкевича, которая приехала в колонию с передачей для сына. Об этом пишет «Радыё Свабода», ссылаясь на источники из группы родственников политзаключенных.

Согласно источникам, вместе с Татьяной Францкевич в колонию приехала ее сестра Наталья Лобацевич. «Ее также задержали», — подтвердили свидетели. Причины задержания им неизвестны.

Ранее режим Лукашенко приговорил Александра Францкевича к 16 годам и 9 месяцам колонии в условиях строгого режима.

Отбывать срок политзаключенного сначала направили в Ивацевичскую колонию № 5, но позже перевели в Волковысскую ИК-11.

По информации правозащитников, с сентября 2023 года Александра поместили в ПКТ на полгода, а также неоднократно помещали в ШИЗО.

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