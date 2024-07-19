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Портников: Планы Трампа относительно Путина и Украины обречены на фиаско

  • 19.07.2024, 20:19
  • 1,334
Портников: Планы Трампа относительно Путина и Украины обречены на фиаско
Виталий Портников

За политику Трампа будет идти ожесточенная борьба.

Борис Джонсон после встречи с Дональдом Трампом оптимистично заявил, что в случае избрания на пост президента, американский политик будет поддерживать Украину. Это очень важные слова, считает известный украинский публицист и политолог Виталий Портников.

Все хотят склонить Трампа на свою сторону

Заявление бывшего премьер-министра Великобритании Джонсона свидетельствует, что за политику Трампа будет идти ожесточенная борьба не только в американском, но и в европейском консервативном лагере. Многие из политиков этого лагеря связывают свои перспективы именно с возвращением Трампа в Белый дом.

Здесь есть разные позиции и разные попытки склонить Трампа на свою сторону. Венгерский премьер Виктори Орбан пытается сделать все возможное, чтобы убедить Трампа в правильности своих подходов к завершению войны в Украине. Однако большой вопрос – прислушается ли Трамп к Орбану, когда поймет, что на самом деле тот цитирует не собственный подход к этой важной проблеме, а взгляды китайского лидера Си Цзиньпина. Ведь Трамп и его сторонники считают Китай самой большой опасностью для США.

Теперь к делу подключился Борис Джонсон. Конечно, Джонсон сейчас не является фигурой в большой политике его карьера на ближайшие годы завершённая. Однако после разгрома Консервативной партии Великобритании на последних выборах, среди консерваторов начнется борьба за лидерство. Позиция Джонсона здесь будет даваться в знаки. Трамп может с интересом относиться и к самой фигуре Джонсона, и к его позиции по окончанию российско-украинской войны.

Надо осознать простую вещь – нет таких позиций, которые нельзя изменить. Мы привыкли считать, что Трамп может договориться с главой Кремля Путиным о завершение войны.

В Украине говорят, что политик может пожертвовать украинскими интересами ради договоренностей с российским президентом. Однако намерения Трампа договориться с Путиным и политическая реальность – это совершенно разные вещи.

Трампу нечего предложить Путину

Трамп живет в мире собственных политических иллюзий, которые не имеют ничего общего с реальностью. В мире Трамповых иллюзий могут работать любые планы. Все это хорошо, пока нет реальной ответственности за то, что происходит на самом деле. Когда и если политик окажется в Белом доме, то реальность догонит.

Путину плевать на иллюзии Трампа. Американскому политику на самом деле нечего предложить главе Кремля такого, что бы могло его заинтересовать. Путин мечтает о восстановлении империи. Он знает, что только в случае, если преодолеет Украину, вернет ее в сферу своего влияния и геополитически возродит СССР, то только тогда сможет считать себя полноценным игроком рядом с Трампом и Си.

Если Путин проиграет эту войну, а Россия останется в своих актуальных международно признанных границах или даже с кусками украинских территорий, реальным геополитическим игроком Россия уже никогда не станет. Реальными игроками будут США, Китай и, возможно, Индия, но точно не Россия.

Никакая отмена санкций, никакое согласование с тем, что Путин сохранит контроль над оккупированными территориями Украины не могут убедить агрессора в том, что он должен отказаться от геополитической миссии своего государства так, как он ее видит, и как видят миллионы россиян.

Если Трамп победит на выборах, то рано или поздно ему придется столкнуться с печальной реальностью – он не может предложить Путину ничего, что действительно бы его заинтересовало. Это означает, что Трампу придется конфликтовать с Путиным. Здесь может быть важным мнение Джонсона, который напомнит Трампу, что предупреждал его, что только противостояние с Путиным и помощь Украине могут позволить США уменьшить амбиции главы Кремля и россиян.

Нужно бороться даже не за сегодняшнюю позицию Трампа, а за ту, которая обязательно появится, если после выборов Трамп потерпит предсказуемое и заслуженное фиаско в своих попытках договориться с Путиным.

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