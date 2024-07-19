Белорусский ученый: Сейчас многие народные приметы о погоде не работают 19.07.2024, 20:33

Он объяснил, почему.

Многие народные приметы сейчас не могут «работать» из-за изменения продолжительности климатических сезонов. Об этом рассказал академик НАН Беларуси Владимир Логинов, пишет БелТА.

Он отметил, что эти приметы основаны на многолетних наблюдениях прошлых поколений. Информация собиралась на протяжении веков, она позволяла делать некоторые предположения по поводу того, какой будет погода или климат.

«Однако совершенно очевидно, что современные технические возможности и знание физических законов развития атмосферных процессов намного превосходят прежние. Кроме того, многие приметы сейчас не могут «работать», поскольку произошли определенные изменения продолжительности климатических сезонов, температуры, сдвиг потепления климата на вторую половину года (июль — октябрь). Раньше существовало поверье, что, начиная с Ильина дня, 2 августа, купаться больше нельзя. Но сегодня, когда температура в большинстве водоемов страны сохраняется выше 20 градусов, говорить о завершении купального сезона явно не приходится», — сказал Логинов.

Он уверен, что народные приметы о погоде не работают «как часы», потому что касательно природы можно надежно говорить о суточном и годовом ходе, связанном с орбитальными параметрами Земли, и то с натяжкой, поскольку в геологических масштабах времени орбита Земли тоже изменяется.

Также ученый призвал не судить строго белорусских метеорологов, которые не могут точно спрогнозировать появление смерчей и бурь. Академик объяснил это тем, что «предсказать смерч в принципе архисложно», а особенно в наших широтах, где масштаб таких явлений — десятки, а то и вовсе несколько метров.

По поводу того, почему иногда не сбываются краткосрочные прогнозы по ливням, ученый объяснил, что в целом оправдываемость таких прогнозов составляет 95−97%, но есть свои нюансы. К примеру, город — это большая возвышенность. И когда, например, идет теплый и влажный воздух с Атлантики, он огибает возвышенность, поднимается вверх, где конденсируется влага, и осадки выпадут в восточной части города. Он добавил, что иногда возможно даже такое, что на одной улице идет ливень, а на другой светит солнце.

«Такая ситуация опять-таки связана с масштабами явления и особенно характерна для осадков (конвективных ливней). Поэтому предсказать их с требуемой детализацией пространства и времени невозможно», — заключил Логинов.

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