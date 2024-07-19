закрыть
19 июля 2024, пятница, 21:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Воины ВСУ используют на фронте уникальный дрон, которого панически боятся россияне

1
  • 19.07.2024, 20:44
  • 3,092
Воины ВСУ используют на фронте уникальный дрон, которого панически боятся россияне

Дроны работают всегда в темноте.

Дроны «Летучая мышь» украинские военные батальона беспилотных систем «Небесная кара» 54-й отдельной механизированной бригады используют для дистанционного минирования и уничтожения вражеской техники и живой силы.

Недавно защитникам удалось доставить десяти дюймовый дрон на 20,5 километров. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Дронами бойцы батальона «Небесная кара» бьют противника на Донецком направлении. Днем бойцы готовятся к ночной охоте «Летучими мышами» - десяти дюймовыми беспилотниками. Те доводят российских оккупантов до бешенства.

За один день с помощью этих птичек, говорят защитники, разбивают пять-десять вражеских блиндажей под ноль.

«Летучая мышь» - тяжелый, ударный дрон. Однажды он преодолел аж двадцать с половиной километров, чтобы попасть куда надо. Это был собственный рекорд батальона.

Дроны работают всегда в темноте.

«Были такие случаи, когда противника загоняли в блиндаж, противник закрывал вход в блиндаж чем-то – досками, мешками, и ребята сначала стучали, открывали блиндажи и последующей FPV влетали туда – ну и все», – говорит командир батальона «Хорс».

Пилоты батальона «Небесной кары» призывают украинцев донатить на дроны-тяжеловесы. Говорят: чем больше «Летучие мыши», тем меньше врагов.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников