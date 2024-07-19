Воины ВСУ используют на фронте уникальный дрон, которого панически боятся россияне 1 19.07.2024, 20:44

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Дроны работают всегда в темноте.

Дроны «Летучая мышь» украинские военные батальона беспилотных систем «Небесная кара» 54-й отдельной механизированной бригады используют для дистанционного минирования и уничтожения вражеской техники и живой силы.

Недавно защитникам удалось доставить десяти дюймовый дрон на 20,5 километров. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Дронами бойцы батальона «Небесная кара» бьют противника на Донецком направлении. Днем бойцы готовятся к ночной охоте «Летучими мышами» - десяти дюймовыми беспилотниками. Те доводят российских оккупантов до бешенства.

За один день с помощью этих птичек, говорят защитники, разбивают пять-десять вражеских блиндажей под ноль.

«Летучая мышь» - тяжелый, ударный дрон. Однажды он преодолел аж двадцать с половиной километров, чтобы попасть куда надо. Это был собственный рекорд батальона.

Дроны работают всегда в темноте.

«Были такие случаи, когда противника загоняли в блиндаж, противник закрывал вход в блиндаж чем-то – досками, мешками, и ребята сначала стучали, открывали блиндажи и последующей FPV влетали туда – ну и все», – говорит командир батальона «Хорс».

Пилоты батальона «Небесной кары» призывают украинцев донатить на дроны-тяжеловесы. Говорят: чем больше «Летучие мыши», тем меньше врагов.

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