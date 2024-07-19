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«Можно все сделать за один день»

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  • 19.07.2024, 20:55
  • 2,064
«Можно все сделать за один день»

Как белорус менял номера авто на литовские.

Многих белорусов ошеломила новость о том, что Литва с 18 июля будет отказывать во въезде в ЕС автомобилям из Беларуси. Запрет затрагивает легковые автомобили на белорусских регистрационных номерах независимо от того, кто за рулем: собственник авто – гражданин Беларуси или нет.

Литва дала белорусам полгода на переходный период. До 18 августа въезжать в Литву могут только собственники автомобилей с визой или видом на жительство. А до 18 января 2025 года белорусские машины должны либо покинуть страну, либо пройти перерегистрацию. Если же нет, то владельцу автомобиля на белорусских номерах грозит штраф и конфискация авто.

Бюрократические процедуры в чужой стране не нравятся никому, но другого выхода нет. «Еврорадио» подготовило краткое пособие с информацией о том, где и как можно легализовать свой автомобиль в Литве, и расспросило об этом опыте белоруса, который уже прошел этот квест.

Кто может зарегистрировать авто в Литве?

Для начала стоит разобраться с легализацией в Литве. Миграционный информационный центр в Литве обращает внимание на то, что иностранцы, которые планируют жить в Литве постоянно — более 90 дней в году, обязаны зарегистрировать свое транспортное средство.

Сделать это можно после получения вида на жительство (временного или постоянного) и декларации места жительства в Литве.

Как белорусу зарегистрировать машину в Литве?

Регистрацией автомобилей иностранцев в Литве занимается госучреждение Regitra. Но перед тем как туда обращаться, нужно пройти обязательный техосмотр. Собственнику автомобиля нужно убедиться, что он соответствует требованиям, предъявляемым к транспортным средствам в Литве.

Список станций техобслуживания по всей Литве можно найти здесь. Это следующий шаг после личной легализации на пути легализации автомобиля.

Далее следует позаботиться об обязательном страховании. Застраховать автомобиль можно в Lietuvos draudimas, BTA, Gjensidige, Compensa, ERGO или других страховых компаниях.

Теперь можно обращаться в отделение Regitra со следующими документами:

- паспорт гражданина или иной документ, подтверждающий личность,

- разрешение на проживание и декларация места жительства,

- свидетельство о регистрации автомобиля,

- сертификат о прохождении техосмотра и экспертизы на выброс СО2.

Автомобили, прибывшие в Литву из-за границы, должны пройти идентификацию. То есть одних только документов на автомобиль недостаточно: необходимо предъявить регистратору собственно автомобиль.

После проверки документов собственнику авто присвоят уникальный код декларации владельца (SDK). С ним можно зарегистрировать автомобиль в Литве на свое имя.

Следует иметь в виду дополнительные расходы: оплату регистрационных услуг и оплату сбора в случае, если автомобиль вырабатывает больше СО2, чем разрешено по закону в Литве.

Процедура регистрации автомобиля будет завершена после оплаты.

Пять часов времени и около 500 евро за все

Александр, который живет в Литве почти два года, откладывал регистрацию авто до момента, когда получит ПМЖ. Машиной пользовался редко, ну и был готов заплатить штраф, если поймают на нарушении:

— Я знал, что в течение полугода после приезда нужно зарегистрировать автомобиль и поменять номера. Знакомые говорили, что на это никто особо не смотрит и проблем нет. Учитывая это и то, что у белорусов в Литве достаточно нестабильное будущее, решил повременить с регистрацией и ездить на белорусских номерах. Никакого дискомфорта это не приносило, ни разу никто не останавливал и не спрашивал.

Тревогу у белоруса вызвал запрет Латвии на въезд автомобилей с белорусскими номерами. Александру время от времени нужно ездить из Литвы в соседнюю страну, и такое решение преграждало ему дорогу.

— В тот же день начал заниматься вопросом регистрации. Я знал, что есть вариант с временной регистрацией, когда не нужно платить таможенный сбор и остается возможность сохранить техпаспорт и белорусские номера, — вспоминает Александр.

И вот его опыт — как проходил визит в госучреждение и что нужно было сделать:

— На следующий день пытался с утра дозвониться в Regitra, но через полчаса ожидания на линии понял, что нет смысла. Плюнул и поехал туда.

Там было достаточно много людей, пришлось примерно час подождать в очереди, чтобы получить консультацию. Очень приятная и доброжелательная женщина подробно рассказала, что мне нужно сделать: сначала пройти экспертизу автомобиля, потом техосмотр, а уже потом зарегистрировать.

Экспертиза и техосмотр делаются в Tuvlita, рядом с Regitra. Я туда пришел, и мне предложили все сделать одним махом. Причем очень доброжелательно, подробно отвечая на вопросы.

Да, в тот день была большая очередь на техосмотр, но мой автомобиль пропустили мимо нее, я так понял, что у них есть своя линия. При этом не обращали внимания на какие-то мелочи. На все понадобилось примерно 4 часа.

На следующий день Александр оформил страховку, загнал машину на проверку номеров, оплатил все сборы и получил временный техпаспорт и номера. Это заняло час времени.

— Белорусский техпаспорт остался на хранении, номера у меня. Есть ограничения, конечно. Нельзя выезжать из ЕС, нельзя продать машину, но зато можно свободно ездить по Европе. По затратам получилось что-то около 113 евро на экспертизу и техосмотр, 230 евро за годовую страховку и 210 евро за регистрацию и номера.

Если приехать рано, то можно все сделать за один день. Я очень не люблю заниматься такими вещами, но был приятно удивлен, что все очень быстро и с очень доброжелательным отношением, — подытоживает Александр.

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