закрыть
19 июля 2024, пятница, 21:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Глобальный ІТ-сбой: что случилось?

7
  • 19.07.2024, 21:03
  • 2,446
Глобальный ІТ-сбой: что случилось?

По мнению эксперта, решение проблемы займет дни, если не недели.

Серьезный сбой ІТ ударил по предприятиям по всему миру, приземлил самолеты, а также повлиял на банки и сектор здравоохранения.

Джордж Куртц, генеральный директор компании по ІТ-безопасности Crowdstrike, заявил, что проблема связана с «дефектом, выявленным в одном обновлении содержимого» программного обеспечения безопасности, предоставляемого им для операционной системы Microsoft Windows на компьютерах.

Microsoft заявила, что проблема была вызвана «обновлением сторонней программной платформы» и «основная причина» исправлена, пишет профессор кафедры компьютерных наук Университета Суррея Алан Вудворд.

Речь идет об обновлении, сделанном поздно вечером 18 июля для продукта Falcon компании Crowdstrike [компании по безопасности информационных технологий] – средства проверки компьютерных угроз. Falcon работает с помощью программного обеспечения агента, глубоко встроенного в операционную систему каждого ПК, которое контролирует этот компьютер и «звонит домой», если есть проблема. Он также получает обновление о том, на что следует обратить внимание, если есть угроза. Он часто используется крупными организациями по всему миру, которые имеют множество ПК для контроля.

Похоже, системный файл обновления каким-то образом выпущен в неправильном формате. Операционная система Windows получает это обновление и не знает, как справиться, поэтому выходит из строя. Вот почему люди получают синий экран смерти [экран компьютера с сообщением об ошибке, указывающим на сбой системы].

И большая проблема в том, что вы не можете решить эту проблему удаленно. Вы должны зайти в каждую машину отдельно и перевести ее в «безопасный» или «восстановительный» режим, чтобы изолировать программное обеспечение. После этого вы сможете перезагрузить машину и снова запустить ее. Но если вы обширная глобальная компания с большой распределенной ІТ-сферой, это займет много времени. Это займет дни, если не недели. Это похоже на те больницы в Лондоне, которые атаковали программами-вымогателями. Они все еще страдают.

Crowdstrike имел большой успех – его программным обеспечением безопасности пользуются сотни тысяч крупных клиентов по всему миру. Поэтому авиалинии, аэропорты, железные дороги, больницы, фондовые биржи… все они приходят в упадок. Ничего подобного у нас еще не было. И главный вопрос: как этот поврежденный файл вообще опубликован?

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников