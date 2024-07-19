В полку Калиновского официально сменилось руководство 3 19.07.2024, 21:09

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Павел Шурмей

Назначен временно исполняющий обязанности командира.

Денис «Кит» официально покинул пост командира полка имени Кастуся Калиновского, следует из официального заявления ПКК.

Временно исполняющим обязанности командира назначили Павла Шурмея с позывным «Дзядзька».

«Денис «Кит» передал ему обязанности командира полка», — говорится в заявлении.

В тексте заявления говорится, что Кит теперь занимается другими направлениями работы ПКК, но не уточняется, какими именно.

Павел Шурмей — белорусский гребец , участник двух Олимпийских игр и обладатель нескольких мировых рекордов на гребном тренажере Concept2. В составе ПКК он воюет с марта 2022 года, был ранен.

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