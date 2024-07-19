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В полку Калиновского официально сменилось руководство

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  • 19.07.2024, 21:09
  • 3,514
В полку Калиновского официально сменилось руководство
Павел Шурмей

Назначен временно исполняющий обязанности командира.

Денис «Кит» официально покинул пост командира полка имени Кастуся Калиновского, следует из официального заявления ПКК.

Временно исполняющим обязанности командира назначили Павла Шурмея с позывным «Дзядзька».

«Денис «Кит» передал ему обязанности командира полка», — говорится в заявлении.

В тексте заявления говорится, что Кит теперь занимается другими направлениями работы ПКК, но не уточняется, какими именно.

Павел Шурмей — белорусский гребец , участник двух Олимпийских игр и обладатель нескольких мировых рекордов на гребном тренажере Concept2. В составе ПКК он воюет с марта 2022 года, был ранен.

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