10-ая бригада ВСУ назвала поразительное количество уничтоженных самолетов и вертолетов РФ 1 19.07.2024, 21:22

Иллюстративное фото

На счету бригады есть и Су-25.

110-ая отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко Вооруженных сил Украины назвала впечатляющее количество уничтоженных российских самолетов и вертолетов.

Об этом «Апострофу» рассказали в пресс-службе бригады.

В частности, по состоянию на 19 июля 2024 года на счету бригады 23 единицы уничтоженных российских самолетов Су-25.

Кроме того, бойцам удалось повредить еще 6 вражеских Су-25.

Также воины 110 бригады уничтожили 5 российских вертолетов, и еще 2 — повредили.

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