10-ая бригада ВСУ назвала поразительное количество уничтоженных самолетов и вертолетов РФ

10-ая бригада ВСУ назвала поразительное количество уничтоженных самолетов и вертолетов РФ1
- 19.07.2024, 21:22
На счету бригады есть и Су-25.
110-ая отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко Вооруженных сил Украины назвала впечатляющее количество уничтоженных российских самолетов и вертолетов.
Об этом «Апострофу» рассказали в пресс-службе бригады.
В частности, по состоянию на 19 июля 2024 года на счету бригады 23 единицы уничтоженных российских самолетов Су-25.
Кроме того, бойцам удалось повредить еще 6 вражеских Су-25.
Также воины 110 бригады уничтожили 5 российских вертолетов, и еще 2 — повредили.