Двойников Путина легко отличить: эксперт указал на характерную черту
- 19.07.2024, 21:37
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Здоровье подводит хозяина Кремля.
Российский диктатор Путин уже давно не показывал свои спортивные способности и не красовался голым торсом. Здоровье его подводит, а двойник на различных мероприятиях выручает.
Такое мнение «24 Каналу» высказал экс-работник КГБ Сергей Жирнов, заметив, что двойника можно отличить по животу. Пока настоящий Путин отдыхает, двойник подставляет голову под пули.
По словам Жирнова, здоровье Путина зависит от генетики и его образа жизни, а именно спорт, питание. Уколы ботокса, которые делает российский диктатор на его состояние не повлияют.
В общем сейчас Путин уже не тот, который был раньше. Когда-то он катался на горных лыжах, теперь нет. Кроме этого перестал красоваться своим торсом.
- Последние 4 года Путина ни с торсом, ни в спортивном виде никто не видел. У него, понятно, наступили уже изменения из-за возраста, – заметил экс-сотрудник КГБ.
Отличить двойника российского диктатора, по словам Жирнова, можно по животу. Иногда Путин выходит с большим животом, порой – без. Понятно, что за несколько дней человек не может настолько похудеть.
«На такие мероприятия, где нужно немного «посветиться» и не надо ничего говорить, есть двойник. Сам Путин «сидит в бассейне, ест клубнику», а его двойник подставляется под пули», – отметил экс-сотрудник КГБ.