Белоруса признали негодным к армии, а позже передумали и все равно призвали 19.07.2024, 21:45

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Он возмутился несправедливостью.

В начале мая суд Лиозненского района Витебской области рассмотрел уголовное дело против местного жителя об уклонении от призыва в армию. Молодой человек не смог смириться с тем, что его признали годным к службе, и скрылся в России. Однако это не спасло его от суда. «Зеркало» рассказало детали по опубликованному приговору.

Житель одной из деревень Лиозненского района Андрей (имя вымышлено) считался негодным к военной службе по состоянию здоровья и был зачислен в запас. Однако летом 2023 года его вызвали на переосвидетельствование. После медицинского обследования парня неожиданно признали годным к службе и поставили на учет призывников. Вскоре он получил повестку явиться на осенний призыв.

Такой поворот событий совершенно не устроил Андрея. Он был уверен, что у него есть заболевание, препятствующее прохождению службы. Молодой человек попытался обжаловать решение районной призывной комиссии в вышестоящей инстанции, но и Витебская областная комиссия подтвердила его годность.

Согласно повестке, парень должен был явиться в назначенный день в 8.00 на областной сборный пункт в Витебске для отправки к месту службы. Однако ни там, ни в военкомате он не появился до самого конца осеннего призыва.

По закону, в таком случае призывник в течение пяти дней после окончания обстоятельств, мешавших явиться по повестке, должен прибыть в военкомат и предоставить документы для подтверждения уважительной причины неявки.

Однако и этого Андрей тоже не сделал. Парень просто уехал в Россию на заработки.

Когда разыскать молодого человека не удалось, военкомат передал материалы милиции, и против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 435 УК (Уклонение от призыва на срочную службу). Как именно его задержали, в деле не говорится: вероятно, это случилось, когда Андрей приехал из России домой.

Суд над парнем состоялся в начале мая нынешнего года.

«Считал несправедливым отношение ко мне со стороны военкомата, не был согласен с заключением медицинской комиссии», — объяснил Андрей свой побег от призыва. При этом он подтвердил, что не имел уважительных причин для неявки и понимал, что нарушает закон. Парень полностью признал свою вину и раскаялся.

В итоге суд отнесся к Андрею достаточно снисходительно. Учитывая, что молодой человек ранее не был судим, имеет постоянное место жительства и характеризуется удовлетворительно, ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Это значит, что если в течение года он не нарушит закон, то не попадет в колонию.

Кроме того, Андрею предстоит выполнить 100 часов общественно полезных работ и выплатить в государственный бюджет уголовно-правовую компенсацию в размере 2000 рублей.

Поясним, по закону при наличии судимости призвать на службу в армию не могут. Однако как только судимость будет снята, молодой человек снова попадет в распоряжение военкомата. По части 1 статьи 435 УК судимость погашается через год после отбытия наказания. Если парню на тот момент будет все еще меньше 27 лет, то его призовут в армию.

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