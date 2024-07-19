Три комедии, которые подойдут для просмотра летними вечерами 19.07.2024, 21:56

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У каждой из них высокий рейтинг.

«Кино 24» собрали список высокорейтинговых комедий. В подборке вы найдете ленту, которая не позволит вам заскучать.

«Мошенницы»

В суровом мире, где каждый старается найти способ зарабатывать на жизнь, люди порой прибегают к совсем незаконным методам.

В этом контексте двух совершенно разных девушек объединяет общая деятельность – они мошенницы. Одна из них еще аматор в этом нелегком деле, пока не имеет развитых умений и амбиций. В то же время другая – профессионал с другими целями, желаниями и возможностями.

Но вместе эти две отчаянные женщины могут работать еще эффективнее, объединяя свои усилия в одной команде.

«Семья за минуту»

Пит и Эмили совсем недавно переехали в новый большой дом. Непонятно только, зачем они покупали такой большой – пять спален для двух людей явно многовато. Детей у них нет, да и не похожи они на тех, кто собирается завести мальчика или девочку. Однако Пит и Эмили все-таки решились на этот ответственный шаг - они планируют усыновить кого-то.

В их городе происходит ярмарка сирот, где можно познакомиться с детьми без родителей. Именно там пара нашла 15-летнюю девочку-подростка, по имени Лиззи, которую и решили взять к себе. Однако Лиззи имеет младшего брата и сестру, и Пит с Эмили решили не разрушать эту семью, решив принять всех троих детей.

Вот так у Пита и Эмили за один день стало трое детей. Каждый из них совершенно разный и приносит свои уникальные проблемы и радости в их жизнь.

«Плюс один»

Лето – идеальное время для свадеб. Почти каждая пара мечтает отпраздновать свой особый праздник именно в этот период. На улице тепло, погода замечательная, много друзей и родственников отдыхают, поэтому можно не только весело провести время на свадьбе, но и беззаботно отправиться в медовый месяц. Все преимущества летнего сезона на вашей стороне.

Этим летом на старых друзей Бена и Элис ждет целых десять свадеб. Учитывая, что оба не имеют пар, и на каждую свадьбу всегда приглашают их вместе с еще одним человеком, это становится настоящим испытанием.

Элис и Бен решили решить эту ситуацию по-своему – они будут говорить всем, что они пара, чтобы не нужно было искать отдельного партнера на каждую свадьбу.

Выберите фильм, который вас заинтересовал больше всего, и создайте незабываемый вечер вместе с самыми близкими людьми.

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