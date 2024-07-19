«Все надеялись, что пронесет» 19.07.2024, 22:13

Эксперт о том, почему в Беларуси стал возможен повторный энергетический коллапс.

Вечером 14 июля по территории Гомельской области пронесся ураган. Стихия буйствовала около часа, но многие населенные пункты остались без электричества. Особенно критичными оказались последствия урагана в Мозыре и Калинковичах, где помимо электричества местные жители потеряли доступ еще и к водоснабжению. В некоторых районах жители потеряли также доступ к связи.

Примечательно, что подобная ситуация здесь случилась не в первый раз. Зимой 2012 года на регион обрушился снегопад. Линии электропередач не выдержали обилия снега, в результате мозыряне, как и сейчас, оказались без света и воды. Зимой ситуацию усугубляло еще и отсутствие отопления.

О том, почему энергетический коллапс на Полесье смог повториться, рассказал «Флагштоку» на условиях анонимности специалист белорусской энергетики:

- Сегодняшнюю ситуацию не совсем корректно сравнивать с 2012 годом. За это время у нас была построена БелАЭС и произошло отделение от энергетической системы Украины. Строительство атомной электростанции потребовало больших инвестиций на создание резервных мощностей для ликвидации аварийный ситуаций, но это все почти не касалось Гомельской области.

Отделение от энергетической системы Украины было предусмотрено Концепцией развития электрогенерирующих мощностей и электрических сетей на период до 2030 года, которая была утверждена в 2020 году.

- Отделение от энергетической системы Украины было плановым, несмотря на войну. В Гомельской области планировалось соединить высоковольтной линией Мозырь и Микашевичи, а также Комарин и Храковичи. Это планировалось сделать в 2023 году, однако из двух пунктов в настоящее время выполнен только второй.

На отделение от энергетической системы Украины потребовались громадные инвестиции. В 2020 году в рамках концепции суммарные затраты оценивались в 74 млн USD. В итоге на сегодняшний день успели реализовать не все, и «порвалось» именно там, где было особенно тонко.

- После отключения от энергетической системы Украины было понятно, что в приграничном Полесье мы утратили резервные мощности и повысился риск каскадного отключения. Но все надеялись, что до введения линии Мозырь–Микашевичи, пронесет. Не пронесло.

По мнению эксперта у энергетиков была возможность избежать коллапса, если бы был учтен опыт Украины.

- Энергетическая система Украины сегодня находится в гораздо более сложном положении и нужно было учесть их опыт. Там вынужденно пошли по пути децентрализации энергетической системы через установку мобильных дизель-генераторных станций. А у нас вспомнили о дизельных генераторах только после наступления коллапса, хотя о проблеме знали два года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com