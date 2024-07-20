Проблемы с оплатой коммуналки могут возникнуть у белорусов в выходные
- 20.07.2024, 1:20
Доступ к системе будет ограничен.
На выходных белорусы могут столкнуться с трудностями в оплате коммунальных услуг через ЕРИП. Об этом предупреждает пресс-служба платежной системы.
В частности, с 22:00 ночи 20 июля по 08:00 утра 22 июля в АИС «Расчет-ЖКУ» запланированы регламентные работы – будет проводиться установка обновлений.
В этот период времени доступ к системе будет ограничен, а запущенные процессы будут завершены принудительно.
Сервис приносит извинения за возможные неудобства.
АИС «Расчет-ЖКУ» – это единая общереспубликанская информационная система по учету, расчету и начислению платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением.