Вопреки призывам уйти: Байден заявил, что вернется к предвыборной кампании на следующей неделе 20.07.2024, 3:45

Джо Байден

В Белом доме назвали недостоверными данные о том, что семья Байдена якобы обсуждает план его выхода из президентской гонки.

Президент США Джо Байден заявил, что с нетерпением ждет возможности вернуться к предвыборной кампании на «следующей неделе» после того, как выздоровеет от COVID-19.

Политик публично заявил, что он привержен своей кандидатуре, несмотря на то, что все больше демократов призывают его выйти из гонки, пишет The Washington Times (перевод - «Униан»).

Байден изложил свой план в пятницу в заявлении, осуждающем бывшего президента Дональда Трампа и «мрачное» видение Америки, изложенное его соперником в четверг в прайм-тайм на съезде Республиканской партии.

- Я с нетерпением жду возможности вернуться к предвыборной кампании на следующей неделе, чтобы продолжить разоблачение угрозы программы Дональда Трампа "Проект 2025", одновременно доказывая свою собственную репутацию и видение, которое у меня есть для Америки: то, где мы спасаем нашу демократию, защищаем нашу права и свободы и создать возможности для каждого, - сказал Байден.

Его обещание продолжать кампанию прозвучала после того, как число законодателей-демократов, призывающих его уйти, достигло как минимум 30 человек. Некоторые ведущие демократы заявили, что, по их мнению, Байден может выйти из избирательной кампании к этим выходным.

В Белом доме назвали недостоверными данные NBC News о том, что семья Байдена якобы обсуждает план его выхода из президентской гонки

- Неверно. Сохраняйте веру, - написал в X заместитель пресс-секретаря Эндрю Бейтс, комментируя публикацию телеканала.

По словам председателя предвыборной кампании Джен О'Мэлли Диллон, Байден вернется к предвыборной кампании на следующей неделе. Это произойдет после того, как президент США завершит изоляцию, вызванную легкими симптомами COVID.

«Он полностью в деле», - сказала она в интервью CNN.

Директор Battleground States Дэн Каннинен сказал, что Байден не будет «приукрашивать ход гонки».

«Нам предстоит проделать большую работу, чтобы победить в ноябре. Альтернативного кандидата не планируется. Через несколько недель Джо Байден станет официальным кандидатом. Нам давно пора нам прекратить воевать друг с другом. Единственный человек, который выигрывает, когда мы сражаемся, - это Дональд Трамп», - сказал он.

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