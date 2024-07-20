закрыть
20 июля 2024, суббота, 0:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Варшаве 16-летняя белоруска упала с шестого этажа

  • 20.07.2024, 5:00
В Варшаве 16-летняя белоруска упала с шестого этажа

Она в критическом состоянии.

В Варшаве с шестого этажа упала 16-летняя гражданка Беларуси, сообщает Miejski Reporter.

Инцидент произошел на улице Skalskiego в районе Прага-Полудне. По словам соседей, в одной из квартир дочь ссорилась с матерью. Через мгновение они услышали мощный удар. Выяснилось, что девушка выпала с шестого этажа на тротуар перед домом.

В результате 16-летняя гражданка Беларуси получила тяжелые травмы. Прибывшие на место происшествия врачи провели реанимационные мероприятия и доставили ее в больницу в критическом состоянии.

По данным полиции, это был несчастный случай.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников