В Варшаве 16-летняя белоруска упала с шестого этажа 20.07.2024, 5:00

Она в критическом состоянии.

В Варшаве с шестого этажа упала 16-летняя гражданка Беларуси, сообщает Miejski Reporter.

Инцидент произошел на улице Skalskiego в районе Прага-Полудне. По словам соседей, в одной из квартир дочь ссорилась с матерью. Через мгновение они услышали мощный удар. Выяснилось, что девушка выпала с шестого этажа на тротуар перед домом.

В результате 16-летняя гражданка Беларуси получила тяжелые травмы. Прибывшие на место происшествия врачи провели реанимационные мероприятия и доставили ее в больницу в критическом состоянии.

По данным полиции, это был несчастный случай.

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