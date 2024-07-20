В Варшаве 16-летняя белоруска упала с шестого этажа
- 20.07.2024, 5:00
Она в критическом состоянии.
В Варшаве с шестого этажа упала 16-летняя гражданка Беларуси, сообщает Miejski Reporter.
Инцидент произошел на улице Skalskiego в районе Прага-Полудне. По словам соседей, в одной из квартир дочь ссорилась с матерью. Через мгновение они услышали мощный удар. Выяснилось, что девушка выпала с шестого этажа на тротуар перед домом.
В результате 16-летняя гражданка Беларуси получила тяжелые травмы. Прибывшие на место происшествия врачи провели реанимационные мероприятия и доставили ее в больницу в критическом состоянии.
По данным полиции, это был несчастный случай.