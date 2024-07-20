Министр обороны Британии: Украина может использовать в России Storm Shadow
- 20.07.2024, 6:00
В том числе против целей в Крыму.
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Украина может использовать ракеты Storm Shadow по территории России. Об этом пишет The Telegraph (перевод - «Униан»).
По словам военного, предоставление ракет «не мешает» президенту Украины Владимиру Зеленскому использовать их для поражения целей по стране-агрессору.
Как сказал Хили, Великобритания позволит Украине использовать ракеты Storm Shadow для оборонительных ударов по целям в России.
Как известно, правительство Королевства ранее разрешило Киеву использовать Storm Shadows против целей в Крыму и на материковой части Украины.
«Мы предоставляем оружие Украине для защиты своей суверенной страны. И это не мешает им поражать цели в России. Но это должны сделать украинцы, это должно быть сделано в параметрах и в рамках международного гуманитарного права», - уточнил Гили.
Отвечая на вопрос, может ли Зеленский попасть в то место, откуда летят российские ракеты, министр сказал, что «это сложные вопросы» и настаивал, что не будет «публично обсуждать подробности подобных вещей».
«Мы продолжаем очень интенсивные дискуссии с украинцами, потому что мы как страна хотим сделать все возможное, чтобы поддержать усилия Украины бороться за их свободу», - подчеркнул чиновник.