Министр обороны Британии: Украина может использовать в России Storm Shadow 20.07.2024, 6:00

Джон Хили

В том числе против целей в Крыму.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Украина может использовать ракеты Storm Shadow по территории России. Об этом пишет The Telegraph (перевод - «Униан»).

По словам военного, предоставление ракет «не мешает» президенту Украины Владимиру Зеленскому использовать их для поражения целей по стране-агрессору.

Как сказал Хили, Великобритания позволит Украине использовать ракеты Storm Shadow для оборонительных ударов по целям в России.

Как известно, правительство Королевства ранее разрешило Киеву использовать Storm Shadows против целей в Крыму и на материковой части Украины.

«Мы предоставляем оружие Украине для защиты своей суверенной страны. И это не мешает им поражать цели в России. Но это должны сделать украинцы, это должно быть сделано в параметрах и в рамках международного гуманитарного права», - уточнил Гили.

Отвечая на вопрос, может ли Зеленский попасть в то место, откуда летят российские ракеты, министр сказал, что «это сложные вопросы» и настаивал, что не будет «публично обсуждать подробности подобных вещей».

«Мы продолжаем очень интенсивные дискуссии с украинцами, потому что мы как страна хотим сделать все возможное, чтобы поддержать усилия Украины бороться за их свободу», - подчеркнул чиновник.

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