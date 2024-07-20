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Партизаны в Мариуполе отравили оккупантов арбузами с мышьяком

  • 20.07.2024, 8:07
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Партизаны в Мариуполе отравили оккупантов арбузами с мышьяком

Советник мэра города раскрыл подробности операции.

В Мариуполе отравили арбузами российских оккупантов, 12 бойцов погибли. Об этом 18 июля сообщили во вражеском Telegram-канале «Кремлевская табакерка» со ссылкой на источники в ФСБ и местной «полиции».

В сети сообщили, что инцидент произошел на прошлой неделе. Российских военных якобы «угостили» мужчина азиатской внешности и женщина славянской внешности. Арбузы при этом отдавали со словами благодарности за «защиту».

Российские правоохранители рассказали, что 12 оккупантов погибли, а еще четверо были госпитализированы. В арбузах обнаружили «страшные дозы мышьяка». Неизвестные, которые их принесли, при этом бесследно исчезли.

Кроме того, в «полиции» рассказали, что скрыли еще несколько похожих инцидентов с начала мая. Всего за это время «при загадочных обстоятельствах» погибли еще семь вражеских бойцов.

Отравленные арбузы в Мариуполе: что говорят в Украине

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 18 июля поделился, что читал новость из российского источника с улыбкой. Он отметил, что сопротивление не может «ни подтвердить, ни опровергнуть», но работает дальше.

Однако 19 июля он в эфире телемарафона подтвердил, что операцию по отравлению российских оккупантов провернули местные партизаны.

«Наши люди не участвуют непосредственно в передаче таких опасных «подарков» россиянам, в отличие от, например, прошлого года. Всегда есть люди, которые понаехали из России и хотят заработать. То есть им продается», — отметил советник.

Он раскрыл детали операции, назвав ее «простой».

«Было понятно, что идет закупка арбузов на военной базе. Было понятно, кто ищет и будет поставлять туда эти арбузы. Этим людям по дешевке продали партию арбузов — она попала и нанесла тот вред, который должна была нанести», — рассказал Андрющенко.

Он подчеркнул, что на каждого умершего приходятся два-три «выведенных из строя» оккупанта. Советник добавил, что не обо всем может рассказывать, пока город еще оккупирован, но люди там работают и «все мечтают о победе».

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