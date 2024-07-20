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Путин боится этого больше всего

  • Иван Яковина, NV
  • 20.07.2024, 8:14
  • 2,164
Путин боится этого больше всего

Вызрел мощный фактор для серьезных потрясений внутри России.

На фоне нехватки людей на фронте и усиливающихся разговоров о мобилизации в России все более остро встает еще одна очень сложная, даже деликатная проблема.

Ее, кстати, почему-то даже на Западе не очень сильно упоминают, хотя мне кажется, она важная, и может привести к серьезным потрясениям внутри Российской Федерации.

Речь идет о том, что сейчас идет очень быстрое вымирание от войны и водки этнически русского славянского населения в России, и его активная замена на приезжих из южных, как правило, мусульманских стран. Вот эти приезжие часто плевать хотели на местные российские законы, активно устанавливают в России свои правила, по которым они привыкли жить у себя в странах. Почему? Потому что никто им не оказывает никакого противодействия, и считается, что так и можно.

Если вы почитаете любое российское СМИ, то практически каждый день сейчас, приходят новости о том, что приезжие в Россию либо избили, либо изнасиловали/зарезали/покалечили коренного какого-то жителя/жительницу или даже ребенка. Ну а в последнее время такие истории часто стали происходить с вернувшимися с фронта или поехавшими в отпуск российскими наемниками, которые считают, что в тылу им все можно, поскольку они — герои войны. Ну и вот это «все можно» натыкается на приезжих и естественно происходит острый конфликт.

Вот за вчера я новости посмотрел из этой серии, сразу — бинго. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хулиганстве после того, как в Самаре на депутата Госдумы от компартии Михаила Матвеева напали, как он утверждает, мигранты — таджики и узбеки. Еще случай, есть такая Z-военкорша-блогерша Анастасия Кашеварова, она пишет: «Олег Рябчиков наш воин, наш русский парень умер в больнице, не спасли. 32 года парню, гордость русской нации воевал в Вагнере, потом в Африканском корпусе». Что там произошло? Как пишут другие военкоры, сама Кашеварова, его, Рябчикова, зарезали армяне в городе Армавир и при этом виноватых никто не ищет, поскольку «Армавир контролирует армянская диаспора — армяне во всех силовых структурах».

В России адская нехватка рабочих рук, почти все трудоспособные мужики уехали за длинным рублем на фронт, остались либо слишком умные, либо совсем немощные и поэтому на любые работы набирают активно приезжих, ну и начинаются конфликты. Интересно вот что, российская власть практически всегда защищает не местных, а приезжих, почему? Потому что, ну во-первых, приезжие исправно все платят, они очень хорошо понимают, что государству нужно платить. Ну и кроме того, сейчас главным политическим врагом Кремля становится русский национализм. Уже с либералами разобрались, с остальными всеми тоже разобрались и теперь вот в качестве врагов стали националисты в повестке дня.

На самом деле национализма Путин боится даже сильнее, чем либералов. Это можно понять по отношению к самим националистам, к их лидерам. Их пересажали, перебили даже раньше, чем что-то подобное сделалось с Навальным. Кстати, Навального кремлевские всякие товарищи тоже очень не любили за то, что он был националист. Путин в своих выступлениях публичных очень часто ругают националистов, он понимает, что они для него несут реальную опасность. Потому что они как бы с ним на одной полянке пасутся, скажем так.

И вот сейчас, знаете, такого телеведущего наверняка — Владимир Соловьев? Так вот, он сам и его люди на подконтрольных им каналах изо всех сил сейчас проклинают именно националистов. И вот на этой почве у них развивается интересный конфликт. Соловьев, например, призвал тут недавно в порыве, так сказать, какой-то своей очередной передачи, стереть с лица земли Киев, Харьков, Одессу и Николаев. Но в этот раз националисты на Z-каналах тут же все с хором вспомнили, что Соловьев еврей (они его вообще называют Шапиро, а не Соловьев). А все перечисленные Соловьевым города, которые он собрался уничтожить, они называют русскими. Есть такой, например, Максим Калашников, это соратник Игоря Стрелкова-Гиркина, так вот он говорит, что «еврей Шапиро требуют сжечь и уничтожить русские города Киев, Харьков, Одессу и Николаев».

Пишет, например, Z-военкор Живов: «Вчера мой друг офицер-артиллерист приехал в Москву в командировку и пишет мне — Лех, русских в Москве вообще не осталось, походу мы воюем, чтобы мигрантам по кайфу жилось». Ну и Живов сам ы комментирует это сообщение, говорит, люди с фронта все это видят, ощущают, подобное мнение будет расползаться, если государство не наведет порядок в области этнической преступности и миграции. Естественно, оно ничего такого наводить не собирается. Почему?

Потому что я сказал, что для Владимира Путина это понятно, выгодно и хорошо. Читая российские паблики, могу российских военкоров огорчить. Дело в том, что Путин создал уже в какой-то степени систему, в которой приезжие доминируют над русскими и ничего им за это не бывает. То есть, все знают, что одним национальностям в России позволено гораздо, гораздо больше, чем тем же самым русским. Ну и логика у русских националистов, у тех, кто выступает против всего этого, следующая: Путин отправляет русских убивать украинцев. Еврея Соловьева эти люди обвиняют в оправдании разрушения российских городов, а армянке Симоньян вспоминают намерение взорвать ядерную бомбу над Сибирью. Помните, она там что-то такое предлагала? И при этом все видят, что в России идет огромный бесконтрольный поток мигрантов, которые быстро плодятся, вытесняют местное население целыми регионами, районами. Даже депутатов Госдумы избивают. То есть, сейчас в России вот национализм, острый шовинизм очень быстро расцветает, разрастается. И по сути дела получается, с точки зрения этих людей, Владимир Путин ведет войну против Украины до последнего русского, потому что на место русских он массово завозит узбеков, таджиков.

Ну и на этом фоне все более активно идут слухи о том, что Владимир Путин принял ислам. Смотрите, что говорит в пользу этого. Несколько лет уже Владимир Путин не пьет алкоголь вообще нигде и никогда. Главный его защитник, гвардеец, вассал — это, конечно, Рамзан Кадыров, которому можно абсолютно все. Жена при этом у Владимира Путина мусульманка Алина Кабаева, а ее отец, то есть тесть Владимира Путина — Марат Кабаев — это просто лютый исламист. Достаточно посмотреть его инстаграм, там сплошные восхваления ХАМАСа, Хезболлы, проклятия в адрес США, Израиля и так далее. Путин при этом великодушно простил Исламскому государству Хорасан теракт в Крокусе, где погибли 145 человек, жителей Москвы и области. И при этом Путин сказал, что этот теракт подготовили не мусульмане из Средней Азии, а православные украинцы, что является полным бредом, но именно так звучит теперь официальная российская версия событий. Поэтому разговоры о том, что Владимир Путин действительно принял ислам, довольно серьезно звучат. Ну и плюс, россияне видят, что на улицах их городов вовсю устанавливаются, так сказать, кавказские, среднеазиатские, порядки, чуждые им.

В басне про дружбу народов из телевизора никто уже не верит, поскольку совсем недавно, например, была стычка между какими-то двумя этническими группировками в Петербурге с использованием автоматов, буквально как в лихие 90-е, так сказать, в самые лучшие и веселые времена России.

Ну и смотрите, все это, вот эта нарастающая реально взаимная национальная ненависть, рознь была под спудом, под бетонной плитой. Эти процессы шли-шли-шли, но сейчас война послужила катализатором, и протуберанцы национальной ненависти вылезают из-под бетонной плиты и начинают бить все сильнее. На мой взгляд, это станет действительно мощнейшим, дестабилизирующим Россию фактором. Междунациональные трения становятся все более острыми, горячими, взаимная злоба нарастает, и Путин при этом совершенно ничего не делает, вот удивительно даже, на мой взгляд.

Наоборот, сейчас по Москве идут очень активные слухи о том, что Путин собирается уволить главу Следственного комитета Александра Бастрыкина. Бастрыкин считается самым жестким наци в российской элите, то есть главным борцом с этническими группировками, с мигрантами. И вот его собираются сейчас уволить, чтобы он эту борьбу не вел. Это вызывает жуткую оторопь у многих российских Z-военкоров, которые говорят, ну как же так, был единственный человек, который боролся с этим всем и его увольняют.

Плюс, получается смешная история: Владимир Путин, начиная полномасштабное вторжение в Украину, обещал Украине денацификацию, демилитаризацию. По сути дела, спустя два с половиной года, что мы видим? Сейчас активно идет дерусификация и кадыризация самой Российской Федерации. Я уж не знаю, к чему это приведет, но я не удивлюсь, если через какое-то время просто по чисто демографическим причинам Россия станет действительно исламской страной. Доля мусульманского населения там превысит 50%, там будут введены законы Шариата, кстати, они уже негласно соблюдаются в Чечне и в Дагестане, например.

Ну и еще один интересный, кстати, момент. Массовая сейчас в России идет реприватизация, то есть, отбирают имущество у старых собственников, которые, как правило, завладели этим имуществом в 1990-е годы не очень честно, и перепродают эту собственность кому-то другому. И вот, как недавно я слышал выступление российского политолога Екатерины Шульман, и она говорит, если вы посмотрите имена тех людей, кому передается это новое имущество, отобранное у прежних собственников, это практически всегда люди с нерусскими фамилиями. Два самых явных примера. Компания была французская Данон, ее отобрали у французов и отдали чеченцам, кадыровским каким-то ребятам, а Икеа отдали таджикам. То есть, создается финансово-экономическая основа нового порядка, где, видимо, русским места уже не будет внутри самой России.

Ну и на оккупированных территориях Украины, что самое важное, на мой взгляд, идут все те же самые процессы. То есть, лакомые куски собственности в Крыму, в Мариуполе, в Донецке отдают именно людям Кадырова, или еще каким-то товарищам из Северного Кавказа и Средней Азии. И там уже тоже, знаете, кадыровские законы устанавливаются. Буквально вчера в Мариуполе была история о том, как там какие-то ребята из Чечни приехали на пляж прямо на машине. Их там пытались прогнать, и начался конфликт на эту тему. То есть, уже до Мариуполя все это добралось, и уже в полный рост продолжается. Поэтому, если бы Украина, не дай Бог, была захвачена, то по всей Украине то же самое было бы. То есть, это уже даже как-то не русский мир, а Путино-кадыровский мир беззакония, тотального насилия, который сейчас Российская Федерация несет своим соседям, в частности, в Украину.

Эта политика может стать фактором ослабления путинского режима. Поэтому, знаете, сейчас иногда Z-военкоры пишут, что нужно формировать черносотенные боевые отряды для сражения с этническими группировками внутри России, я их в первый раз поддерживаю. Знаете, почему? Потому что, чем больше будет внутри России всяких разных сражений, чем больше будет всяких столкновений между этническими группировками, черносотенцами, тем меньше сил и ресурсов всего остального будет у Российской Федерации для продолжения войны против Украины. Вот эта межнациональная напряженность обязательно, уверен в этом, станет важным фактором внутренней дестабилизации Российской Федерации. Нужно обязательно обратить на этот фактор внимание. Он может выстрелить, причем очень сильно, и привести к тому, что внутри России и элитам, и экономическим, и политическим, и силовым будет абсолютно не до Украины.

Иван Яковина, NV

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