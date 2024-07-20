В Киеве и области прогремели взрывы
- 20.07.2024, 8:19
Работала ПВО.
В Киеве и Киевской области прогремели взрывы и объявили воздушную тревогу.
Противовоздушная оборона работает по ударным беспилотникам россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).
«На Киевщине работают силы ПВО по вражеским БПЛА. Не игнорируйте сигналы тревоги!», - написал Кличко.
«Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие!», - сообщили в КГВА.
Воздушная тревога в Киевской области была объявлена в 2:07 (по Минску).
В 2:21 была объявлена тревога в Киеве.
Обновлено в 03:10
Позже в столице Украины была отменена воздушная тревога. А перед этим объявили об отбое угрозы вражеских воздушных атак в Киевской области.
«Просим внимательно следить за сообщениями и, в случае объявления тревоги, вернуться в укрытия», - добавили в КМВА.