В Киеве и области прогремели взрывы 20.07.2024, 8:19

Работала ПВО.

В Киеве и Киевской области прогремели взрывы и объявили воздушную тревогу.

Противовоздушная оборона работает по ударным беспилотникам россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

«На Киевщине работают силы ПВО по вражеским БПЛА. Не игнорируйте сигналы тревоги!», - написал Кличко.

«Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие!», - сообщили в КГВА.

Воздушная тревога в Киевской области была объявлена в 2:07 (по Минску).

В 2:21 была объявлена тревога в Киеве.

Обновлено в 03:10

Позже в столице Украины была отменена воздушная тревога. А перед этим объявили об отбое угрозы вражеских воздушных атак в Киевской области.

«Просим внимательно следить за сообщениями и, в случае объявления тревоги, вернуться в укрытия», - добавили в КМВА.

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