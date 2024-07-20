Причастны ли российские спецслужбы к убийству Фарион?
- 20.07.2024, 8:49
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Глава МВД Украины озвучил основные версии.
По делу об убийстве во Львове общественного деятеля, профессора Ирины Фарион, правоохранительные органы рассматривают несколько версий. Поиски стрелка продолжаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра внутренних дел Украины Игоря Клименко во Львове.
Чиновник отметил, что на месте преступления правоохранители нашли гильзу после выстрела в Фарион. Но какой калибр использовался, он не уточнил.
Также Клименко сказал, отвечая на вопросы представителей СМИ, что следователи не исключают во вчерашнем убийстве экс-нардепа Фарион и возможный «российский след». Однако глава МВД не стал раскрывать каких-либо деталей по этому поводу.
Вместе с тем он рассказал, что основные версии, рассматриваемые на эту минуту, такие:
личная неприязнь,
общественно-политическая деятельность госпожи Фарион,
также в полиции не исключают, что убийство носит заказной характер.
«Собрали оперативную информацию, которую проверяют - рано выносить ее на публику. Правоохранители работают», - отметил Клименко.
В ходе брифинга министр заявил, что к расследованию преступления привлечена практически вся полиция Львова и часть полиции Львовской области.
Также он рассказал, что уже назначен ряд экспертиз, в том числе баллистическая экспертиза, анализируются видео с камер наблюдения.
По словам Клименко, полицейские совместно с сотрудниками СБУ «проводят комплекс мер, чтобы найти стрелка», и параллельно используем технические возможности для идентификации напавшего».
Клименко добавил, что следователи пытаются установить детали о личности убийцы Фарион. Он рассказал, что у следствия есть данные о том, что подозреваемый несколько дней находился возле ее дома в определенное время.
«Мы проверяем всю информацию, работаем со свидетелями, обращаемся ко всем, кто может предоставить следствию дополнительную информацию», - заявил министр.
Напомним, 19 июля вечером во Львове неизвестный мужчина стрелял в общественного деятеля и языковеда Ирину Фарион.
Позже стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице от полученных травм из-за ранений в область головы.