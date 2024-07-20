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Причастны ли российские спецслужбы к убийству Фарион?

  • 20.07.2024, 8:49
  • 4,924
Причастны ли российские спецслужбы к убийству Фарион?

Глава МВД Украины озвучил основные версии.

По делу об убийстве во Львове общественного деятеля, профессора Ирины Фарион, правоохранительные органы рассматривают несколько версий. Поиски стрелка продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра внутренних дел Украины Игоря Клименко во Львове.

Чиновник отметил, что на месте преступления правоохранители нашли гильзу после выстрела в Фарион. Но какой калибр использовался, он не уточнил.

Также Клименко сказал, отвечая на вопросы представителей СМИ, что следователи не исключают во вчерашнем убийстве экс-нардепа Фарион и возможный «российский след». Однако глава МВД не стал раскрывать каких-либо деталей по этому поводу.

Вместе с тем он рассказал, что основные версии, рассматриваемые на эту минуту, такие:

личная неприязнь,

общественно-политическая деятельность госпожи Фарион,

также в полиции не исключают, что убийство носит заказной характер.

«Собрали оперативную информацию, которую проверяют - рано выносить ее на публику. Правоохранители работают», - отметил Клименко.

В ходе брифинга министр заявил, что к расследованию преступления привлечена практически вся полиция Львова и часть полиции Львовской области.

Также он рассказал, что уже назначен ряд экспертиз, в том числе баллистическая экспертиза, анализируются видео с камер наблюдения.

По словам Клименко, полицейские совместно с сотрудниками СБУ «проводят комплекс мер, чтобы найти стрелка», и параллельно используем технические возможности для идентификации напавшего».

Клименко добавил, что следователи пытаются установить детали о личности убийцы Фарион. Он рассказал, что у следствия есть данные о том, что подозреваемый несколько дней находился возле ее дома в определенное время.

«Мы проверяем всю информацию, работаем со свидетелями, обращаемся ко всем, кто может предоставить следствию дополнительную информацию», - заявил министр.

Напомним, 19 июля вечером во Львове неизвестный мужчина стрелял в общественного деятеля и языковеда Ирину Фарион.

Позже стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице от полученных травм из-за ранений в область головы.

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