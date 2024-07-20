На рынке труда в Беларуси — «пожар» 5 20.07.2024, 8:53

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Такого дефицита кадров еще не было.

На рынке труда в Беларуси — очередной антирекорд. На 20 июля число вакансий превысило отметку в 164 тысячи. Для сравнения: еще 17-го числа их было примерно на тысячу меньше, пишет zerkalo.io.

На 20 июля в общереспубликанском банке вакансий на момент выхода этого текста было размещено 164 058 предложений от нанимателей. Это очередной антирекорд. Для сравнения: 17 июля было 163 009 вакансий, 31 мая не хватало 154 010 работников, а 26 марта — 141 тысячи.

Сейчас больше всего работников требуется в Минске — 40,4 тысячи.

По 69,2 тысячам вакансий из 163 предлагают зарплату до 1000 рублей. По 10,4 тысячи объявлений обещают платить от 2000 рублей. Как правило, наниматели указывают суммы до уплаты налогов.

Тем временем в Беларуси «испаряются» работники. Так, в апреле снова сократилось число занятых в экономике, сообщал Белстат. Этот показатель ранее вырос в марте и феврале, а до этого падал три месяца подряд.

Решить проблему с нехваткой работников в Беларуси не удается уже не первый год. Среди причин — отъезд специалистов на работу за границу, а также увольнения из-за «политики».

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