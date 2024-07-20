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У Соловьева открыто признали, что Россия «свернула не туда»

  • 20.07.2024, 8:57
  • 4,446
У Соловьева открыто признали, что Россия «свернула не туда»

Откровенное заявление пропагандистки прозвучало прямо в эфире ТВ.

Предательница Украины, кремлевская пропагандистка Юлия Витязева, которая в ежедневном режиме разжигает в россиянах ненависть против украинцев и Запада, ужаснулась последствиям своих действий.

Она признала, что в российском обществе возрождается идеология гитлеровцев. Откровенное заявление она сделала в эфире «Соловьев LIVE», передает Диалог.UA.

Витязева в ходе программы обратила внимание на то, что в рядах российских ультрапатриотов нарастают шовинистические и антисемитские настроения. Пример тому - создание так называемой «Русской общины», которая декларирует своей целью борьбу за чистоту русской нации против мигрантов.

«Вот эти все призывы: «Так, государство нас не защищает, а ну давайте объединяться в какие-то общины». Послушайте, ребята, у нас вообще-то монополия на насилие принадлежит исключительно правоохранительным органам! Какие общины? Вы с ума вообще посходили или что? Дальше что? Погромы будут? А там опять гражданская война. Вы вообще куда людей толкаете? Вообще чем думаете и чем занимаетесь? Просто страшно становится! Я не боюсь ни Украины, ни НАТО! Я боюсь того, что здесь происходит. (Того), что людям в головы вдалбливают и к чему провоцируют, и к чему все это в итоге приведет. Потому что русофобия, антисемитизм, бытовой шовинизм в итоге приводят к одному - к делению людей на сорта, появлению концентрационных лагерей и газовых печей», - заявила Витязева.

Она угрожала натравить российских силовиков на тех блогеров, которые разжигают ненависть против мигрантов, а также представителей нерусских народов РФ.

«Очень многих из тех, кто оседлал эту повестку, может остановить только пригласительная от товарища майора. Очень многие поняли, что на этой теме можно хайпонуть. И когда не о чем говорить, говори о теме мигрантов - сорвешь и аплодисменты, и минуту славы, и охапку цветов», - сообщила пропагандистка.

Стоит отметить, что Z-каналы весьма резко отреагировали на заявление Витязевой. Ее начали травить, припоминать украинское прошлое и требовать отправить обратно в Украину.

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