«На такие решения нужны смелость и поддержка близких» 20.07.2024, 9:14

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Как белоруска кардинально сменила профессию в 40+ лет.

Ирине Кухаревой – 43 года. У нее двое детей 11 и 14 лет, любящий муж, неплохая работа в сфере продаж со стабильной средней зарплатой. Казалось бы, что еще надо для счастья? Но женщину долго преследовало ощущение того, что она занимается не своим делом. В итоге Ирина кардинально решила все поменять: прошла курсы массажиста, поступила в медицинский колледж и ушла работать на себя. О своем смелом решении повернуть все на 180 градусов Ирина рассказала Myfin.by.

«Я рискнула и шагнула в неизвестность»

Первые два образования у Ирины совсем далеки от медицины. Сначала был юридический колледж, затем высшее образование в сфере туризма и гостеприимства. А со своей основной работы в сфере продаж Ирина ушла в массажисты.

Сначала были курсы, но для большего понимания специфики новой работы Ирина поступила в медицинский колледж. Специальность – «Медико-реабилитационное дело». Образование подразумевает работу медсестрой-массажистом и инструктором ЛФК. Первый курс уже окончен. Впереди еще один.

– Курсы нужны были, чтобы понимать, к чему больше всего лежит душа и смогу ли я физически делать массаж. Все-таки долгое время моим основным инструментом была компьютерная мышка. Важно также было понять, насколько комфортно мне будет взаимодействовать с людьми, ведь массаж – это про очень близкий контакт.

Когда прошла курсы, начала делать массаж в салоне. У меня стало получаться. Новая работа приносила все больше удовольствия. Позже поняла, что хочу глубже понимать строение тела, разбираться, как функционируют все органы и системы, чтобы не навредить человеку. Отсюда и решение поступить в медицинский колледж. Да и доверия к человеку с медицинскими знаниями все-таки больше.

До смены профессии Ирина работала менеджером по продажам. Стаж работы немаленький – 15 лет с перерывами на два декретных отпуска.

– Но я давно чувствовала, что эта работа не моя. Я хорошо справлялась с ней, но понимала, что не реализовываю свои лучшие качества. Мне нравилась та часть работы, когда я устанавливала контакт с клиентами. Нравилось выстраивать долгосрочные отношения и, собственно, их удерживать. Но остальная работа меня не очень вдохновляла. Мне всегда хотелось заниматься чем-то стоящим и быть действительно полезной, помогать. В какой-то момент поняла, что мне страшно остаться в той точке, где я была. Может быть, это кризис среднего возраста? Поэтому я все же рискнула и шагнула в неизвестность.

«Работа в салоне приносит лишь небольшой процент»

Около года Ирина совмещала семью, учебу на дневном отделении, работу в салоне и работу на себя в арендном кабинете. Такой темп жизни, по словам Ирины, держать совсем не просто.

– Честно признаться, это был непростой год. Учеба на дневном отделении и семья – это просто физически сложно. Иногда приходилось спать по четыре часа. Недосып сказывался на восприятии информации по учебе. А учеба серьезная. Я привыкла всегда учиться хорошо. Не могу позволить сейчас себе делать это хуже. Я же пошла не просто для галочки получить медицинское образование, а именно за знаниями, которых мне не хватало. Сейчас, после одного года обучения, я стала совсем другим специалистом. Анатомия – мой любимый предмет, я понимаю, как устроено тело, как влияю теми или иными движениями на организм человека.

Постепенно Ирина пришла к решению, что пора уйти с работы в салоне. Это перестало приносить желаемый доход, но в то же время отнимало слишком много времени и сил. Сейчас Ирина принимает клиентов в арендном кабинете, но в скором времени планирует переехать в свой собственный.

– Наступил момент, когда я стала чувствовать себя уверенно в этой работе. И я понимала, что многие вещи я могу организовать лучше. К тому же я всегда хотела выстраивать свой рабочий день так, как мне это нужно. Работая в салоне, это практически невозможно, а мне нужно было совмещать учебу с работой. Плюс надо понимать, что работа в салоне приносит небольшой процент с массажей. И чтобы тебе что-то более-менее заработать, нужно очень много физически работать. Да, работа в найме приносила мне больший доход. Но сейчас по времени я работаю в два-три раза меньше, чем в салоне, а доход остался тот же.

В таком непростом решении важна поддержка близких. Муж Ирины вначале не сильно обрадовался желанию жены сменить профессию. И его можно понять.

– Детям было интересно. Им по большому счету все равно, кем мама работает. Главное, чтобы она была рядом и поддерживала. А муж, если честно, был не очень рад моей кардинальной смене работы. Он не знал, что меня ждет в связи с этим. Была неопределенность, потому что ни я, ни он не знали, что из этого получится. Поэтому некое волнение присутствовало. Деньги, которые мне выплатили после ухода с прежней работы, я вложила в свое развитие, курсы, в покупку стола для массажа, косметических средств… Я ни у кого ничего не просила. Тем более у меня был подстраховочный вариант на случай, если ничего не выйдет. Я была готова вернуться в сферу продаж, и эта мысль придавала мне уверенность.

«Я не чувствую себя на возраст в паспорте»

Сейчас Ирина находится на начальном этапе развития в своей новой профессии. Но возможность профессионального роста придает ей оптимизм.

– Мой доход по сравнению с офисной зарплатой увеличился. Я вижу, что у меня получается развиваться в этой сфере и есть куда расти. Плюс медицинское образование придает мне уверенности. Клиентов становится все больше. Я с оптимизмом смотрю в будущее. Мне эта работа очень нравится.

Решиться кардинально сменить профессию в 43 под силу не каждому. Да и негласный стереотип в обществе, что в зрелом возрасте учиться неуместно, добавляет сомнений. Но, по словам Ирины, это единственный вопрос, по которому не было никаких колебаний.

– Я нахожусь в довольно неплохой физической форме, так как всегда была дружна со спортом. Я вижу, что на занятиях физкультурой у себя в колледже я не уступаю своим юным одногруппникам.

Ирина говорит, что «не чувствует себя на тот возраст, который в паспорте».

- Мне комфортно в коллективе более молодых людей. Никогда не оглядывалась на стереотип, что в каком-то возрасте жизнь закончилась. В нашей группе 30 человек. Около половины из них – люди примерно моих лет. При этом мне легко удается найти язык с моими 18-летними одногруппниками. Я считаю, что любой человек, который ставит себе по-настоящему важные цели и делает правильные вещи, получает на это силы и энергию. Главное понять, чем все-таки хочется заниматься.

Она говорит, что «на такие кардинальные решения нужна смелость, поддержка близких, и финансовая в том числе».

– Я действительно чувствую отдачу от людей, которые ко мне приходят, – продолжает Ирина. – Приятно, когда тебе удается сделать так, что человек начинает чувствовать себя и выглядеть лучше. Мне нравится видеть эффект от своей работы, это греет душу и заряжает энергией.

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