«И три выстрела оглушают депутатские уши» Андрей Окунь

20.07.2024, 9:23

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Жаль, что Жириновский не дожил до этой конкретной минуты.

Российским депутатам предложили раздать пистолеты, чтобы они при необходимости смогли защититься от «врагов».

«У депутатов должна быть такая возможность с учетом возможных провокаций и особого внимания, в том числе врагов России», — пояснил автор инициативы единорос и член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев

И вот сейчас мне безумно жалко, что Жириновский не дожил до этой конкретной минуты. Только представьте его за трибуной, размахивающим заряженным пистолетом во время какого-нибудь выступления? Да это же просто огонь.

Он бы выходил весь такой грузный и как бы заранее язвительный, забирался к трибуне и начинал свое фирменное представление, где каждый получает по заслугам: зритель — веселье, а коллеги по Госдуре — взбучку.

И тянулась бы пламенная речь Жириновского ровно до момента, когда из зала донеслось возмущение. Оказывается, кто-то недоволен, кто-то перебивает и критикует лидера ЛДПР. Но обидчикам в ответ не летит никаких характерных вскриков и ругательств. Лишь распахивается депутатский пиджак, из которого не по годам ловкая рука Жириновского вытаскивает сияющий огнестрел:

— Тыыыыыы! Аааа! Ты — главный враг России! На! Получай, падла, получай, скотина!

И три выстрела оглушают депутатские уши. Я почему-то думаю, что Жириновскому хватило бы именно трех, чтобы попасть в кого угодно в зале Госдумы. И потом как в песне «Кровостока»:

И будет фарш, и будет мясо, и будет закат

Не ищите виноватых — тут никто не виноват

Музыка смолкнет, с визгом порвется шелк

Жемчуг по мрамору будет цок-цок-цок-цок

Цок-цок-цок-цок — выстрел, гильза, пол, отскок

Цок-цок — и фонтан из шей ебашит в потолок

Цок-цок — все напитки стали, как томатный сок

Цок-цок-цок — ползи-ползи-ползи наискосок

Жаль, искренне жаль, что Жириновского с нами больше нет. Он бы смог устроить настоящую феерию в духе времени.

Андрей Окунь, «Телеграм»

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