«И три выстрела оглушают депутатские уши»
- Андрей Окунь
- 20.07.2024, 9:23
- 1,442
Жаль, что Жириновский не дожил до этой конкретной минуты.
Российским депутатам предложили раздать пистолеты, чтобы они при необходимости смогли защититься от «врагов».
«У депутатов должна быть такая возможность с учетом возможных провокаций и особого внимания, в том числе врагов России», — пояснил автор инициативы единорос и член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев
И вот сейчас мне безумно жалко, что Жириновский не дожил до этой конкретной минуты. Только представьте его за трибуной, размахивающим заряженным пистолетом во время какого-нибудь выступления? Да это же просто огонь.
Он бы выходил весь такой грузный и как бы заранее язвительный, забирался к трибуне и начинал свое фирменное представление, где каждый получает по заслугам: зритель — веселье, а коллеги по Госдуре — взбучку.
И тянулась бы пламенная речь Жириновского ровно до момента, когда из зала донеслось возмущение. Оказывается, кто-то недоволен, кто-то перебивает и критикует лидера ЛДПР. Но обидчикам в ответ не летит никаких характерных вскриков и ругательств. Лишь распахивается депутатский пиджак, из которого не по годам ловкая рука Жириновского вытаскивает сияющий огнестрел:
— Тыыыыыы! Аааа! Ты — главный враг России! На! Получай, падла, получай, скотина!
И три выстрела оглушают депутатские уши. Я почему-то думаю, что Жириновскому хватило бы именно трех, чтобы попасть в кого угодно в зале Госдумы. И потом как в песне «Кровостока»:
И будет фарш, и будет мясо, и будет закат
Не ищите виноватых — тут никто не виноват
Музыка смолкнет, с визгом порвется шелк
Жемчуг по мрамору будет цок-цок-цок-цок
Цок-цок-цок-цок — выстрел, гильза, пол, отскок
Цок-цок — и фонтан из шей ебашит в потолок
Цок-цок — все напитки стали, как томатный сок
Цок-цок-цок — ползи-ползи-ползи наискосок
Жаль, искренне жаль, что Жириновского с нами больше нет. Он бы смог устроить настоящую феерию в духе времени.
Андрей Окунь, «Телеграм»