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«И три выстрела оглушают депутатские уши»

  • Андрей Окунь
  • 20.07.2024, 9:23
  • 1,442
«И три выстрела оглушают депутатские уши»

Жаль, что Жириновский не дожил до этой конкретной минуты.

Российским депутатам предложили раздать пистолеты, чтобы они при необходимости смогли защититься от «врагов».

«У депутатов должна быть такая возможность с учетом возможных провокаций и особого внимания, в том числе врагов России», — пояснил автор инициативы единорос и член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев

И вот сейчас мне безумно жалко, что Жириновский не дожил до этой конкретной минуты. Только представьте его за трибуной, размахивающим заряженным пистолетом во время какого-нибудь выступления? Да это же просто огонь.

Он бы выходил весь такой грузный и как бы заранее язвительный, забирался к трибуне и начинал свое фирменное представление, где каждый получает по заслугам: зритель — веселье, а коллеги по Госдуре — взбучку.

И тянулась бы пламенная речь Жириновского ровно до момента, когда из зала донеслось возмущение. Оказывается, кто-то недоволен, кто-то перебивает и критикует лидера ЛДПР. Но обидчикам в ответ не летит никаких характерных вскриков и ругательств. Лишь распахивается депутатский пиджак, из которого не по годам ловкая рука Жириновского вытаскивает сияющий огнестрел:

— Тыыыыыы! Аааа! Ты — главный враг России! На! Получай, падла, получай, скотина!

И три выстрела оглушают депутатские уши. Я почему-то думаю, что Жириновскому хватило бы именно трех, чтобы попасть в кого угодно в зале Госдумы. И потом как в песне «Кровостока»:

И будет фарш, и будет мясо, и будет закат

Не ищите виноватых — тут никто не виноват

Музыка смолкнет, с визгом порвется шелк

Жемчуг по мрамору будет цок-цок-цок-цок

Цок-цок-цок-цок — выстрел, гильза, пол, отскок

Цок-цок — и фонтан из шей ебашит в потолок

Цок-цок — все напитки стали, как томатный сок

Цок-цок-цок — ползи-ползи-ползи наискосок

Жаль, искренне жаль, что Жириновского с нами больше нет. Он бы смог устроить настоящую феерию в духе времени.

Андрей Окунь, «Телеграм»

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