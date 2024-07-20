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Audi удивила оснащением своего самого дешевого электрокара

  • 20.07.2024, 9:28
Audi удивила оснащением своего самого дешевого электрокара

В других моделях от этих деталей отказались.

Audi Q4 E-Tron – самый дешевый электрокар немецкой компании. Несмотря на то, что бренд позиционирует себя как премиальный, электрические предложения в линейке должны с чего-то начинаться. Однако оснащением машины сумели удивить.

Детали сообщает Motor1.

Цена Audi Q4 E-Tron 2024 года стартует с $50 000. Ничего общего с доступностью эта сумма не имеет, но на глобальном рынке Audi не предлагает более дешевого электромобиля.

Интересно, что за эту сумму электрический кроссовер оснащен тканевыми креслами, штампованными стальными дисками и задними барабанными тормозами – как Renault Logan. Что ж, похоже, электрокары нескоро сравняются в цене с эквивалентными машинами с ДВС. Такими элементами пришлось пожертвовать, чтобы вывести на рынок больее-менее конкурентоспособный электрокар.

Интересно, что от дешевых деталей в других моделях Audi отказалась. В компании отметили, что все модели на свежей платформе PPC (Premium Platform Combustion), предназначенной для автомобилей с ДВС, будут оснащены настоящими патрубками выхлопной системы, которые видны сзади.

Дело в том, что в последнее время немецкий автопроизводитель предлагал на своих автомобилях дешевую пластиковую имитацию патрубков – этот элемент являлся частью заднего бампера.

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