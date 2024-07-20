закрыть
20 июля 2024, суббота, 10:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Они слушали Пугачеву

  • Дмитрий Зотиков
  • 20.07.2024, 9:43
  • 2,578
Они слушали Пугачеву

Капитан стоял столбом и, казалось, не слышал приказа.

В полицейское отделение привезли новую группу задержанных. В основном это были женщины вполне интеллигентной внешности, на вид все старше пятидесяти.

- И кто это, - поинтересовался начальник отделения майор Степанов, выйдя на крылечко покурить. - Любители запрещенных пьес в театре или посетители библиотек?

- Нет, - коротко ответил тоже вышедший покурить дежурный по отделению капитан Заслунов. - Эти слушали Пугачеву.

- Вполне тянет лет на десять с конфискацией, - вздохнул Степанов. - Что, прямо все так и слушали? Пугачева уже год как запрещена.

- Ну, кто-то слушал. Кто-то знал ее песни. Кто-то имел открытку с ее изображением. Суд разберется быстро. Тем более что сейчас судят всех скопом и приговор всегда один на всех.

- Да, с ведением нового Уголовного кодекса стало гораздо удобнее работать, - согласился майор. - Жаль что саму Пугачеву пока не достать. Руки коротки.

- Мама? - внезапно голос капитана стал жалобно-просящим. - Мама, как вы здесь? Я же вам звонил, предупреждал.

Из полицейского автомобиля вывели тем временем пожилую женщину с томиком Пушкина в руках.

- Вот, сынок, попалась. Ваши арестовали когда шла на работу в школу. Спросили, как зовут Пугачеву. Ну, я возьми и ответь, - сказала она. - Сейчас допрашивать будут.

Майор поморщился. Он прекрасно понимал, какие методы допроса сейчас применяются.

- Капитан, немедленно возьмите себя в руки, - приказал он дежурному по отделению. Кругом и шагом марш на пост!

Капитан стоял столбом и, казалось, не слышал приказа.

«Слабак, - решил про себя майор. - Завтра же отправлю на облавы. А то засиделся тут».

Внезапно одна из вышедших из автозака женщин запела негромко:

- Все могут короли. Все могут короли...

Песню тут же подхватила вторая. Потом третья.

Полицейские почему-то стояли молча и ничего не предпринимали. До тех пор пока майор Степанов не заорал:

- Немедленно прекратить. Всех в камеру!

Полицейские начали дубинками подталкивать женщин к дверям отделения.

- Капитан, что ты стоишь как последний олух, - майор обратил свое внимание на дежурного по отделению. - Быстро наведи здесь порядок!

- Есть, товарищ майор! - Капитан Заслунов взял в руки дубинку и врезался в толпу задержанных женщин.

Послышались крики и визги. Песня постепенно стихла и площадка перед отделением опустела.

- Вот и славно, - сказал сам себе майор и тихо, чтобы никто не слышал, запел:

- Какое право дело мне до тех, над кем пришли повеселиться вы...

Дмитрий Зотиков, «Телеграм»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников