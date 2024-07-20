Они слушали Пугачеву
- Дмитрий Зотиков
- 20.07.2024, 9:43
- 2,578
Капитан стоял столбом и, казалось, не слышал приказа.
В полицейское отделение привезли новую группу задержанных. В основном это были женщины вполне интеллигентной внешности, на вид все старше пятидесяти.
- И кто это, - поинтересовался начальник отделения майор Степанов, выйдя на крылечко покурить. - Любители запрещенных пьес в театре или посетители библиотек?
- Нет, - коротко ответил тоже вышедший покурить дежурный по отделению капитан Заслунов. - Эти слушали Пугачеву.
- Вполне тянет лет на десять с конфискацией, - вздохнул Степанов. - Что, прямо все так и слушали? Пугачева уже год как запрещена.
- Ну, кто-то слушал. Кто-то знал ее песни. Кто-то имел открытку с ее изображением. Суд разберется быстро. Тем более что сейчас судят всех скопом и приговор всегда один на всех.
- Да, с ведением нового Уголовного кодекса стало гораздо удобнее работать, - согласился майор. - Жаль что саму Пугачеву пока не достать. Руки коротки.
- Мама? - внезапно голос капитана стал жалобно-просящим. - Мама, как вы здесь? Я же вам звонил, предупреждал.
Из полицейского автомобиля вывели тем временем пожилую женщину с томиком Пушкина в руках.
- Вот, сынок, попалась. Ваши арестовали когда шла на работу в школу. Спросили, как зовут Пугачеву. Ну, я возьми и ответь, - сказала она. - Сейчас допрашивать будут.
Майор поморщился. Он прекрасно понимал, какие методы допроса сейчас применяются.
- Капитан, немедленно возьмите себя в руки, - приказал он дежурному по отделению. Кругом и шагом марш на пост!
Капитан стоял столбом и, казалось, не слышал приказа.
«Слабак, - решил про себя майор. - Завтра же отправлю на облавы. А то засиделся тут».
Внезапно одна из вышедших из автозака женщин запела негромко:
- Все могут короли. Все могут короли...
Песню тут же подхватила вторая. Потом третья.
Полицейские почему-то стояли молча и ничего не предпринимали. До тех пор пока майор Степанов не заорал:
- Немедленно прекратить. Всех в камеру!
Полицейские начали дубинками подталкивать женщин к дверям отделения.
- Капитан, что ты стоишь как последний олух, - майор обратил свое внимание на дежурного по отделению. - Быстро наведи здесь порядок!
- Есть, товарищ майор! - Капитан Заслунов взял в руки дубинку и врезался в толпу задержанных женщин.
Послышались крики и визги. Песня постепенно стихла и площадка перед отделением опустела.
- Вот и славно, - сказал сам себе майор и тихо, чтобы никто не слышал, запел:
- Какое право дело мне до тех, над кем пришли повеселиться вы...
Дмитрий Зотиков, «Телеграм»