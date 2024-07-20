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Еще один белорусский банк ввел изменения по платежам за границей

  • 20.07.2024, 9:48
Еще один белорусский банк ввел изменения по платежам за границей

Те, кто собираются в зарубежные поездки, должны оценить.

«БНБ-Банк» с 18 июля отменил ограничения по операциям за границей. Напомним, их ввели с 5 июля и они касались как снятия денег, так и безналичных платежей.

«Для держателей карточек Visa и Mastercard отменяются введенные 5 июля временные лимиты на совершение наличных и безналичных операций за пределами Беларуси», — сообщило финучреждение.

При этом банк оставил ограничения по некоторым безналичным платежам — по криптокошелькам и азартным игра на деньги (код операция 7995).

Напомним, ограничения по операциям за границей ранее также вводил «Белгазпромбанк». Это финучреждение также с 18 июля приняло послабления.

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