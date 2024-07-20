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Следствие: Есть информация об убившем Фарион

  • 20.07.2024, 9:55
Следствие: Есть информация об убившем Фарион

Стрелок готовился заранее.

Вчера, 19 июля, во Львове произошло покушение на убийство известного языковеда, экс-нардепа Украины Ирины Фарион. Она скончалась в больнице. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что следствие имеет несколько версий мотивов убийства языковеда и бывшего народного депутата Ирины Фарион.

На своей странице в Telegram Клименко отметил, что главные из этих версий следующие: личная неприязнь, а также общественно-политическая деятельность Ирины Фарион. Он также отметил, что могут появляться и другие версии. Не исключается также участие россиян в этом убийстве.

Кроме того, по словам Клименко, есть информация о злоумышленнике, который стрелял в Фарион, однако пока раскрывать ее следствие не будет, поскольку все версии проверяются. Правда, министр заявил, что человек, чьи фотографии распространяют в Сети, действительно следил за подъездом бывшего нардепа и может быть исполнителем убийства.

Правоохранители также нашли гильзу. Дополнительная информация станет известна после судебно-медицинской экспертизы.

«Я могу сказать, что стрелок готовился заранее. Это не спонтанное убийство. Сколько он готовился: неделю или две недели? Время покажет», - сказал министр.

Напомним, что 19 июля во Львове стреляли в Ирину Фарион - женщина находилась в критическом состоянии, когда ее доставили в больницу. Стрелок попал в висок женщины. По словам журналистки, стрелка видели соседи. Злоумышленник был в перчатках и стрелял из оружия без глушителя.

Стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице.

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