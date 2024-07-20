По дряхлой брежневской колее Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

20.07.2024, 10:40

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Путин словно пародирует те далекие, нелепые времена.

Далеким ветром повеяло из дряхлых брежневских времен.

Путин направил телеграмму руководству Вьетнама в связи с кончиной главы компартии Вьетнама 80-летнего Нгуен Фу Чонга, с которым Путин встречался со время своего визита во Вьетнам. То был визит, после которого министр иностранных дел Вьетнама объявил Соединенные Штаты «партнером стратегического значения».

Путин пишет о Нгуен Фу Чонге: «В России его всегда будут помнить как настоящего друга нашей страны, внесшего большой личный вклад в становление и развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Ханоем».

Кто будет помнить? Вы, граждане, будете?

Сколько таких телеграмм было отправлено Брежневым? Не сосчитать. Путин словно пародирует те далекие, нелепые времена, воспроизводя их ритуалы, ступая по давно высохшей колее, старательно стараясь в нее попасть.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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