Задержан владелец лидского кафе «Тутака» 20.07.2024, 11:02

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За 6 лет проект «Тутака» перерос в сеть ресторанов быстрого питания в двух городах.

Задержан владелец лидского кафе «Тутака». Информация об этом появилась на провластных каналах 19 июля, пишет @lida_grab_court.

Основанием стали комментарии в сети, которые власти посчитали «экстремистскими».

Кафе было открыто в 2015 году братьями Константином и Артемом Турбай. За 6 лет проект «Тутака» перерос в сеть ресторанов быстрого питания в двух городах – Лиде и Островце, в которой работает более 50 человек.

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