Задержан владелец лидского кафе «Тутака»
- 20.07.2024, 11:02
- 1,808
За 6 лет проект «Тутака» перерос в сеть ресторанов быстрого питания в двух городах.
Задержан владелец лидского кафе «Тутака». Информация об этом появилась на провластных каналах 19 июля, пишет @lida_grab_court.
Основанием стали комментарии в сети, которые власти посчитали «экстремистскими».
Кафе было открыто в 2015 году братьями Константином и Артемом Турбай. За 6 лет проект «Тутака» перерос в сеть ресторанов быстрого питания в двух городах – Лиде и Островце, в которой работает более 50 человек.