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С чем связаны природные аномалии, которые одна за другой обрушиваются на Беларусь?

  • 20.07.2024, 11:17
С чем связаны природные аномалии, которые одна за другой обрушиваются на Беларусь?

Ученый объяснил и рассказал, чего ждать дальше.

В середине июля Беларусь столкнулась с целым рядом непривычных для нашей страны природных катаклизмов. Сначала на страну обрушился невиданный по силе ураган: по данным МЧС, погибли шесть человек, включая двух детей, пострадали около 600 населенных пунктов, упали сотни деревьев. А сразу после этого в Минске прошел самый сильный ливень за всю историю наблюдений: некоторые улицы, парковки и станции метро затопило, на ряде маршрутов остановился общественный транспорт, в городе образовались десятибалльные пробки. Мнение о том, с чем связаны такие погодные аномалии и чего белорусам ждать дальше, в своем Patreon опубликовал белорусский ученый Сергей Бесараб. С разрешения автора «Зеркало» перепечатывает этот текст с незначительными сокращениями.

Тезис 1. То, что произошло в Беларуси, это не случайность, это тенденция

Так на практике проявляет себя глобальное изменение климата. Притом происходит это на Земле в целом, без привязки к каким-то придуманным человеком границам государств и другим воображаемым линиям. Это не домыслы ученых, это не какие-то теории заговора. Это — факт, реальность, которой не избежать и от которой не скрыться.

Важная особенность данного явления — это аномальная скорость повышения температуры, которую очень сильно ускоряет техногенная деятельность человека (те самые парниковые газы). По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата, в среднем в 2011—2020 годах приземная температура была на 1,09°C выше, чем 150 лет назад. Причем с 1970-х годов она увеличивалась быстрее, чем в любой другой пятидесятилетний период в последние две тысячи лет.

Изменение климата — это не только рост приземной глобальной температуры, но и увеличение теплосодержания океана, поднятие уровня мирового океана, сокращение площади морских и океанических льдов, а также горных и материковых ледников. По данным Всемирной организации здравоохранения, изменение климата — это самая большая угроза для здоровья, с которой столкнулось человечество. И бóльшая часть футурологов в самые осязаемые риски ближайшего будущего вносит пункт «невозможность ослабить последствия глобального потепления».

Про таяние ледников и поднятие уровня мирового океана. Климат изменялся последние несколько сотен лет. Таяли ледники, просто сейчас они начали таять слишком быстро. Антарктида сбрасывает ледяной панцирь. В комбинации с изобилием углекислого газа вырастет кислотность мирового океана, будет меньше кислорода, начнут исчезать кораллы и некоторые рыбы. Если мы даже поднатужимся и вернемся к температуре, которая была 200 лет назад, — ледники все равно продолжат таять. И при этом не существует каких-либо физических причин для поворота этого процесса вспять, для охлаждения. По предварительным расчетам, за 500 лет уровень океана должен подняться на 15 м (то есть три сантиметра за год, три метра за столетие).

Мы должны на это чем-то ответить, не только климатическими мигрантами (переездом в более благоприятные с точки зрения климата регионы планеты. — Прим. ред.), но и футуристичными городами-кораблями, которые в свое время финансировал Питер Тиль, активным освоением космоса. Иначе для человечества, запертого в клетке Земли, маячит не самое светлое будущее — «войны за воду», «войны за ресурсы» и так далее.

Беларусь тоже испытывает на себе последствия глобального потепления, которое наблюдается во всем мире в последние десятилетия. Более того, среднегодовая температура воздуха растет здесь в три раза быстрее, чем в среднем по миру. Не только в Беларуси, но и во всем мире изменяется режим выпадения осадков, более продолжительным становится засушливое лето, чаще бывают сильные ветра, наводнения, засухи. Такие явления были всегда, но сейчас они происходят чаще и становятся более масштабными.

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О том, что это лето будет непростым, я упоминал в своем канале еще в мае. Тогда я брал за основу прогнозы исследователей из польского института IMGW. Ребята обещали, что лето 2024-го будет наполнено тропическими ночами (температура не опускается ниже 20°C), а также множеством бурь с порывистым ветром и кратковременными, но очень интенсивными дождями. Не исключались и возможности образования торнадо. Причиной этого всего называли очень нагретую атмосферу, очень теплый Атлантический океан, откуда в Польшу идут одновременно теплые и влажные воздушные массы, — «топливо» для штормов и торнадо. Польские климатологи ставили на то, что 2024 год станет самым теплым с начала метеорологических измерений — и, вероятно, самым теплым с начала индустриальной эры. И таким будет каждый новый год. Бьющим рекорды предыдущего.

Тезис 2. То, что многие воспринимают как катастрофу, — на самом деле только начало длинного пути

Это первые звоночки, когда эффекты от глобального потепления становятся видны не только ученым, климатологам, метеорологам, но и чувствуются шкурой обычных граждан, которые «вне политики», «вне науки». С сохранением современного уровня индустриализации и выбросов парниковых газов кульминации мы достигнем где-то примерно через 20−30 лет.

Кульминация же — это не о том, что «стало больше солнца, стало больше тепла, надо бы купить санскрин и панамку». Кульминация — это очевидные проблемы с продовольствием, с водой, с санитарией. Природа-то адаптируется достаточно быстро, а вот люди — очень сомневаюсь. Изменение климата окажет негативное влияние на многие привычные системы, изменит само мироустройство. Исчезнут многие островные государства, снизится доступность и качество воды, станет очень заметной климатическая миграция населения. Всплывут забытые болезни. Хотя они уже всплывают — филяриозы, и достаточно много вариантов других заболеваний ждут своей очереди. Каждый градус потепления очень осязаемо увеличивает вероятность их появления.

Самый, наверное, понятный для жителей Беларуси признак глобального потепления — это активность энцефалитных и боррелиозных клещей. Процитирую сам себя же: «В Беларуси из-за климатических изменений активность клеща сейчас составляет 10 месяцев. В 2022 году первый клещ, укусивший человека, был зафиксирован в Брестской области в феврале. Поэтому сейчас в Беларуси нужно рассчитывать, что активность клеща фактически год. Про клещей говорят, что они у нас забрали лес, и фактически так и есть. Раньше клещи наиболее распространены были в южных районах. Но раньше в Беларуси было три климатические зоны: северная, центральная и южная. Сейчас северная исчезла, а южная начала захватывать территорию страны, стало теплее, и клещи поползли по всей стране вслед за потеплением».

Тезис 3. Коснется всех

В европейском регионе повышение температуры идет наиболее активно. И хотя в Беларуси не ожидается таких катастрофических явлений, как тайфуны, поднятие уровня моря и затопление территорий, приятного в прогнозах тоже мало.

Во-первых, следует готовиться к продолжительным периодам жары летом (и связанным с ними засухам и лесным пожарам). Эти периоды засухи будут резко сменяться осадками высокой интенсивности. Бонусом увеличится сила и повторяемость штормовых ветров. То есть климат в Беларуси приобретает черты тропического (ближе всего к климату современной Турции). Изменяется внутригодовое распределение влаги. Увеличивается повторяемость засух, вместе с ними увеличивается повторяемость штормовых осадков высокой интенсивности.

Скорее всего, торнадо, как во Флориде, в Беларуси мы не увидим. Наша страна находится в довольно спокойном регионе, катастрофических явлений вроде сильных наводнений, штормов и цунами у нас не будет. Но штормовые ветры и грозы, связанные с этими изменениями, будут повторяться, станут более жесткими и более частыми. В летний период будут увеличиваться волны жары, станет заметнее контрастность температур и выпадения осадков: несколько дней сильных осадков и прохлады, а потом две недели засухи и жары.

Тезис 4. Резкое изменение метеорологических условий ударит в первую очередь по инфраструктуре, которая строилась по строительным нормам, не учитывавшим изменения климата за последние 50−70 лет

Если мы будем продолжать строить по тем климатическим нормам, по которым делали это 50 лет, то через 20−30 лет получим коллапс мостов, зданий, инфраструктуры. Наблюдать эффекты можно уже сейчас на примере ливневой канализации, которая физически не справляется с нагрузкой новых условий. А ведь мы еще только в самом начале пути глобального изменения климата.

Как бы ни хотелось иным политикам или гражданам придерживаться позиции «моя хата с краю», но связь между климатическими изменениями и жизнью прямая. Изменения климата сказываются на экономике, здоровье, самом образе жизни. Например, увеличение продолжительности теплого периода позволяет экономить на отоплении (теплой одежде, кстати, тоже), но с другой стороны, длительные тепловые волны летом требуют огромных затрат на кондиционирование.

Тепловые волны — это естественное явление, которое происходит, когда длительный период чрезмерно горячей погоды охватывает определенную область или даже всю страну. Они характеризуются высокими температурами, как правило, выше 30°C, что может сохраняться в течение нескольких дней, недель или даже месяцев.

Тепловые волны убивают. Особенно они опасны в городах, которые представляют собой «острова тепла». Забетонированный Минск, например, где целенаправленно уничтожена вся зелень, в среднем на 1,3−3 градуса горячее, чем небольшой райцентр или тем более сельская местность. Систематическое повышение температуры приведет к сокращению речного стока и падению уровня речной воды, что, в свою очередь, приведет к явным технологическим проблемам. Не зря пару последних лет мы наблюдали остановки АЭС Франции, Швеции, Финляндии из-за засухи. Для охлаждения реакторов нужно много воды. Обеспечение натурального охлаждения БелАЭС — это один большой вопрос, который пока меркнет на фоне остальных недостатков. Но с увеличением роли климатических изменений они тоже, безусловно, дадут о себе знать.

Длительные периоды жаркой погоды влияют на системы канализации и очистные сооружения, микроорганизмы в системе водоснабжения начинают размножаться активнее. Если это комбинируется с высокой жесткостью воды, то вот вам уже и легионеллез подоспел.

Наша инфраструктура выстраивается с учетом определенных погодных условий, которые наблюдались много лет. На эти условия рассчитаны технические нормы, которые применяются при строительстве домов, дорог, мостов. Но теперь эти условия меняются. Так, в последние годы в Беларуси зимой мороз может сменяться оттепелью много раз за сезон. Это плохо влияет на дорожное покрытие, линии электропередачи — они меньше служат и быстрее выходят из строя. Поэтому нормы строительства и ведения хозяйства надо пересматривать, учитывая изменение климата. Если этого не произойдет — ущерб от стихии будет расти.

Сейчас во время «белорусского шторма» первыми сдали позиции именно линии электропередачи. Старые, изношенные, не видевшие ремонта десятилетиями. Они будут осыпаться вновь и вновь. Самое время жителям Беларуси брать на заметку опыт жителей Украины в системах автономного энергосбережения. Последствия абсолютно одинаковые, несмотря на то, что в роли стихии там жители соседнего государства-агрессора.

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Тезис 5. Еще одно важное для аграрной Беларуси замечание — будут увеличиваться осенние и зимние температуры, уходит четкое разделение на четыре сезона

Юг Беларуси уже ощутил это на себе, там как таковой нет классической зимы, только пасмурная погода поздней осени с резким переходом к сильным холодам. С каждым годом такая контрастность климата будет увеличиваться.

В Беларуси происходит смещение климатических зон, повышение среднегодовой температуры в целом и летом особенно. На протяжении большей части XX века в нашей стране было три агроклиматические зоны. И для каждой из них, основываясь на сочетании средней температуры и влажности, подбирали специфические условия ведения сельского хозяйства. А теперь таких зон уже четыре: старые северная, центральная и южная — и новая суперъюжная. К 2060 году северная зона, которая раньше занимала треть страны и доходила примерно до Минска, практически исчезнет. А в ближайшие 20 лет на юге Беларуси будут во многом похожие (с поправкой на разницу почв и отличия рельефа) условия для ведения сельского хозяйства, как сейчас на севере Украины.

Технически может показаться, что все окей, просто будем собирать по два урожая в год, но на практике перестройка агротехники требует длительной подготовки и очень квалифицированных кадров, что в Беларуси с ее коллапсом образования и науки кажется просто смешным. Например, теплая погода в сентябре может привести к повторному цветению деревьев и кустарников, но при этом из-за того, что растения нашей климатической зоны не привыкли к таким условиям, внезапные заморозки или резкое похолодание может уничтожить все на корню.

Итог

Каждому уже сегодня стоит принять за данность то, что климат меняется. И даже если мы прямо сейчас предпримем очень активные и энергичные действия по сокращению выбросов парниковых газов, уже начавшиеся изменения это не остановит. Но мы можем попробовать замедлить изменения и научиться с ними жить, адаптироваться. Это основная задача. И притом связана она уже даже не с экономикой (уже сейчас в мире серьезные экономические потери за счет наводнений и засух, а до конца столетия они вырастут больше чем в 20 раз), вопрос этот в целом про выживание человечества.

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