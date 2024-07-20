Банк дал белорусам шесть месяцев, чтобы избежать блокировки карты 20.07.2024, 11:39

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Стали известны детали «ультиматума».

В пресс-службе «СберБанка» предупредили некоторых белорусов о расторжении договоров и, как следствие, блокировке платежных карт.

Речь идет о физлицах и владельцах благотворительных счетов, у которых на протяжении последнего года отсутствовали какие-либо транзакции. Это могут быть покупки, переводы от друзей или близких, оплата коммунальных услуг и др. Исключение составило лишь зачисление процентов.

Так, в «СберБанке» предупредили, что в течение 6 месяцев, начиная с сегодняшнего дня, владелец «спящего» счета должен возобновить «движение денежных средств». В противном случае банк прекратит обязательства по договору и закроет его, а неиспользованный остаток перечислит на отдельный счет. При этом по истечении срока, установленного законодательством Беларуси, деньги пойдут «в доход банка», подчеркнули в пресс-службе.

«При этом банк обязуется возвратить по требованию владельца неактивного счета остаток денежных средств, находившихся на счете на момент его закрытия», — отметили в «СберБанке».

К слову, ранее о подобных мерах предупреждали другие белорусские банки — «Беларусбанк» и «Альфа-Банк». Однако условия у них разные. Так, основанием для закрытия «спящих» карт «Альфа-Банка» станет отсутствие каких-либо операций в течение полугода при условии, что остаток на счете на момент закрытия составляет одну базовую величину (40 рублей) или меньше.

Что касается «Беларусбанка», то с 22 июля в руководстве организации пообещали отправлять SMS с информацией о расторжении договоров «в одностороннем порядке». В случае, если «спящая» карта все-таки нужна, для ее дальнейшего использования нужно обратиться в банк с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

При этом в пресс-службе подчеркнули: сделать это необходимо в течение месяца после получения SMS. В противном случае по истечении 30 рабочих дней банковский счет аннулируют.

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