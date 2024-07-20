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«Вот что жара вытворяет!»

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  • 20.07.2024, 11:54
  • 5,606
«Вот что жара вытворяет!»

Видео с купанием аиста под Минском вызвало ажиотаж.

В TikTok завирусилось видео с купанием аиста в водоеме под Минском. Ролик собрал более 80 тысяч просмотров и умилил пользователей соцсети, пишет telegraf.news.

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Белоруска засняла процесс купания и сушки аиста под Минском и сопроводила историю цельным рассказом на белорусском языке.

Явление удивило и умилило многих пользователей соцсети. Комментаторы отметили, что даже не подозревали, что аисты купаются в принципе.

«Учитель. Учит детей, как надо купаться. А потом пошел наблюдать за результатом с машины», — написал один из пользователей.

«Постоял целый день на столбе в жару, упарился», — предположил кто-то, а другой комментатор добавил:

«Вот что жара вытворяет!»

«Редкий кадр», — констатировал еще один пользователь.

Некоторые комментаторы предположили, что птица очень умна, т.к. выбрала для сушки темный автомобиль, который притягивает солнечный свет. Другие же увидели в этом знак владельцу. Мол, ждите пополнения.

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