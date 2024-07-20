Сизифов труд Скабеевой

Сизифов труд Скабеевой1
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 20.07.2024, 12:02
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Раз в год берут, раз в год сдают.
Скабеева бодро рапортует об очередной победе. Российская армия после нескольких месяцев кровопролитных боев взяла развалины очередного села.
Кадры водружения российского флага на груду руин с гордостью демонстрируют на государственном ТВ как свидетельство невероятных успехов. Другой «помощи Донбассу» для Донбасса нет, извините.
О том, сколько российских военных погибли там за эти несколько месяцев ради водружения этого флага - скромно умалчивается. Как умалчивается и о том, что Урожайное один раз уже «освобождали» в марте 2022 года. То есть бои за это село идут не несколько месяцев, а два с половиной года. Село Урожайное - как сизифов камень. Раз в год берут, раз в год сдают. Ради кринжовой картинки с флажком на руинах угробили тысячи людей.
Наглядная иллюстрация кошмарной бессмысленности развязанной Путиным «СВО», от которой хорошо только Скабеевой, которой бесконечные бои за Урожайное поставляют контент для людоедских программ.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»