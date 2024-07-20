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Переговоры Зеленского с Трампом: в Киеве раскрыли детали

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  • 20.07.2024, 12:16
  • 2,742
Переговоры Зеленского с Трампом: в Киеве раскрыли детали

Кандидат в президенты США подчеркнул, что его победа невыгодна России.

Президент Украины Владимир Зеленский и кандидат в президенты США Дональд Трамп договорились о встрече. Однако дата, время и формат встречи пока неизвестны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова в эфире телемарафона.

Он отметил, что было зафиксировано «принципиальное согласие» на встречу Зеленского и Трампа.

«Обсуждали определенные промежутки времени, когда эта встреча может состояться, но это говорить еще рано. Это уже команды будут работать и согласовывать графики и детали, когда это может быть возможно», - заявил пресс-секретарь.

На вопрос о том, может ли кандидат в президенты США приехать в Украину, Никифоров сказал: «Говорить об этом рано. Это действительно обсуждалось, когда это (встреча, ред.) должно произойти, и где это должно произойти, но конкретика очень преждевременна - и формат, и время, и место».

Как отметил Никифоров, Зеленский призвал Трампа не верить представителям тех стран, которые пытаются объяснить или как-нибудь оправдать действия российского диктатора Владимира Путина.

По его словам, президент Украины рассказал Трампу о российском ударе по Николаеву 19 июля, а также об обстреле детской больницы «Охматдет» в Киеве.

«Трамп сказал, это его такая фирменная фраза, не верить фейк ньюз о том, что его победа на выборах может быть выгодна России. Он этот тезис назвал фейк ньюз и призвал в это не верить», - добавил Никифоров.

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