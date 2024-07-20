закрыть
20 июля 2024, суббота, 13:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Тель-Авиве из-за удара беспилотника погиб гражданин Беларуси

  • 20.07.2024, 12:23
  • 1,488
В Тель-Авиве из-за удара беспилотника погиб гражданин Беларуси

Тело 50-летнего мужчины обнаружили только спустя два часа.

В Министерстве иностранных дел Беларуси сообщили, что в результате атаки беспилотника по жилому дому в Тель-Авиве погиб гражданин Беларуси. Тело 50-летнего мужчины обнаружили только спустя два часа.

«С сожалением вынуждены подтвердить факт гибели проживавшего в Израиле гражданина Беларуси. Белорусские дипломаты в Израиле находятся в контакте с местными правоохранительными органами и при необходимости готовы оказать консульско-правовое содействие», — рассказала БелТА заведующий сектором оперативной информации МИД Александра Шкода.

Взрыв прозвучал в ночь на 19 июля. Кроме погибшего белоруса пострадало еще 8 человек, 4 из которых были ранены осколками и ударной волной. Остальные находятся в состоянии шока, передала местная газета Times of Israel. О погибшем Евгении Фердере известно, что он около двух лет назад переехал в Израиль и работал в одной из гостиниц Тель-Авива.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников