Как теперь поставить на учет в Литве машину из Беларуси? 1 20.07.2024, 12:37

Важный момент, на который стоит обратить внимание

Белорусы, живущие в Литве по временному или постоянному ВНЖ, имеют право поставить свои белорусские автомобили на литовский учет. Если ВНЖ еще нет, то получить литовские номера не удастся, пишет «Наша Ніва».

Первый важный момент, на который стоит обратить внимание, это дата регистрации вашего автомобиля в Беларуси. Автомобиль должен быть куплен вами минимум за 6 месяцев до даты переезда в Литву, если быть точнее, даты получения ВНЖ.

Первые шаги

Регистрацией транспортных средств в Литве занимается Regitra (аналог нашего регистрационного отделения ГАИ).

Но поскольку ваш автомобиль считается товаром из третьих стран, перед регистрацией необходимо пройти экспертизу на соответствие автомобиля европейским стандартам.

Экспертизу проводит организация под названием Tuvlita. За легковой автомобиль нужно заплатить 90 евро. Если ваш автомобиль изначально был предназначен для европейского рынка, то процедуру можно назвать формальной.

Если вы собственник авто из США, машину нужно будет дооборудовать противотуманной фарой на тыльной части авто.

После экспертизы нужно пройти техосмотр, стоимость услуги — 23 евро. Он отличается от белорусского техосмотра, но несущественно.

Следующий этап — покупка литовской страховки. Она должна быть выписана до того, как вы будете подавать документы в Regitra.

В зависимости от страховой компании она может стоить от 150 до 300 евро в год.

Что дальше

Имея на руках сертификат соответствия авто европейским стандартам (экспертизу), техосмотр и страховку, можно отправляться на сверку VIN-номера и подачу документов на выдачу техпаспорта.

Расходы на регистрацию (техпаспорт и номера) составляют около 35 евро.

В зависимости от уровня экологичности авто с вас могут взять экологический налог. Его сумма зависит от объемов вредных выбросов и может составляет от 13,5 до 540 евро. За новые и более-менее современные автомобили налог нулевой.

Налог на вредные выбросы нужно платить только один раз при постановке на учет. Ежегодного налога на авто в Литве нет.

Несмотря на то, что процедура постановки на учет белорусского автомобиля может казаться сложной, сменить страну прописки можно за один день.

Белорусы, которые недавно проходили эту процедуру говорят, что на все уходит 4-5 часов.

Что с белорусским техпаспортом и номерами?

Белорусский техпаспорт забирает Regitra. С номерами, как показывает практика, может быть по-разному. У одних их забирают на хранение вместе с техпаспортом, а другим оставляют на руках.

Если белорус вдруг захочет вернуть автомобилю белорусскую прописку, то с этим нет проблем. Собственнику предстоит снова обратиться Regitra, снять автомобиль с литовского учета, после чего ему вернут белорусские документы и номерные знаки.

Поскольку получение литовских номеров не означает автоматическое снятие автомобиля с учета в Беларуси, вам придется ежегодно платить за него транспортный налог на родине.

Существуют ли какие-то ограничения?

Поскольку при такой регистрации авто белорусы освобождаются от оплаты таможенных платежей, белорусские автомобили на литовской регистрации нельзя продавать в течение 12 месяцев от даты первой регистрации в Литве.

Если вы захотите продать автомобиль раньше, то это сделать возможно, но придется заплатить 10% пошлины и 21% НДС.

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