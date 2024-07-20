Блинкен: США имеют обязательства поддерживать Украину не менее 10 лет 1 20.07.2024, 12:45

Независимо от результата президентских выборов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что кого бы ни избрали следующим президентом страны, Вашингтон имеет обязательства поддерживать Украину по крайней мере 10 лет.

Об этом он сказал во время выступления на Аспенском форуме в штате Колорадо, сообщает «Голос Америки».

«Каждая администрация имеет возможность устанавливать собственную политику, мы не можем заблокировать будущее. Но всего неделю назад на саммите НАТО более 20 стран собрались на полях саммита, чтобы объявить, что они провели переговоры и подписали 10-летние двусторонние двусторонние соглашения по безопасности. Это означает, что все эти страны, включая Соединенные Штаты, взяли на себя обязательства помогать Украине в течение следующего десятилетия, наращивать ее потенциал сдерживания, развивать ее защиту», — заявил Блинкен.

Он также отметил, что для США успехом Украины в войне с РФ будет считаться превращение ее в «сильную, независимую Украину, которая все больше интегрируется с Западом и стоит на собственных ногах в военном, экономическом, демократическом планах».

«И мы уже ведем Украину по этой траектории, даже во время, когда делаем все возможное, чтобы она имела то, что ей необходимо, для борьбы с российской агрессией, которая продолжается. Мы также помогаем Украине строить план программы на будущее. На это уже много вложено, и да, это и в дальнейшем потребует ресурсов», — сказал Блинкен.

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